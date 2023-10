Ivo Mammini y su gol clave para Gimnasia: “Siempre estuve tranquilo”

¿Qué pasa con Mammini? Una y otra vez la pregunta surgía en la charla entre triperos. A mitad de año fue todo un tema la renovación de su contrato tras los goles convertidos frente a Argentinos Juniors y Tigre. Sin embargo, la firma y la pérdida de lugar cerca del equipo titular fueron casi simultáneas para el pibe nacido en Tolosa. Llamó la atención en los últimos tiempos de Chirola al frente del plantel y -hasta el domingo- nada había cambiado con la llegada de Leonardo Madelón.

De hecho, había generado ruido su presencia en Reserva frente a Estudiantes. Parecía cada vez más lejos hasta del banco de suplente. Mammini aprovechó su chance, con dos goles para ayudar a ganar ese clásico. La semana pasada su titularidad en la divisional ante Argentinos Juniors presagiaba otra ausencia, sin embargo, su aporte para el empate 2-2 (convirtió un gol y le hicieron un penal) le abrió la puerta al viaje a Córdoba. Y sorprendió Madelón cuando lo eligió para ingresar por Matías Abaldo, por encima de la opciones habitual (Franco Soldano) y aún de Rodrigo Castillo. El grito que silenció el Monumental fue el final feliz del capítulo de una historia que apenas va por las primeras páginas.

- ¿Cómo viviste tu gol en Córdoba?

- Con mucha alegría, porque es un punto muy importante para nosotros contra un rival muy duro. En lo personal fue un desahogo después de tanto tiempo. Convertir siempre es lindo, sobre todo en el final del partido.

- ¿Cuánto suma el punto?

- Siempre hay que sumar, sea de a uno o de a tres. El punto vale oro. Igualmente todavía nos quedan algunas finales que afrontar. Ahora tenemos que apuntarle a Argentinos Juniors.

- ¿Qué te dijo Madelón?

- Leo me dijo que me tenga confianza, que me quede arriba que alguna me iba a llegar.

- ¿Cómo fue el gol?

- Una locura. Un centro hermoso del Pata, yo estaba en el segundo palo y la agarré justo. Divino.

- ¿Se practican ese tipo de jugadas?

-En la semana habíamos practicado muchos centros y las entradas al área. Es algo que se ensaya y por suerte nos sirvió mucho en Córdoba.

- ¿Cómo fue el vestuario tras el empate?

- No, tranquilos. Muy contentos porque es un punto que vale oro. Y los chicos me felicitaron por el gol.

- El primer tiempo del equipo había sido bueno y casi pagan muy caro un error, pero antes del empate tuviste una muy clara que sacó el lateral de Instituto, Franco.

- En líneas generales jugamos un buen partido. Fue muy duro, una tarde con mucho calor. Por suerte el buen partido tuvo premio sobre el final con este empate que suma.

- ¿Pensaste que no iba a haber otra chance con la que te sacaron un par de minutos antes del gol?

- El lateral me la sacó dentro del área chica, pero siempre hay que pensar en la que viene y a los dos minutos llegó el centro del Pata, el cabezazo y pude convertir.

- ¿El mérito del equipo es que ante Instituto nunca bajaron los brazo?

- Nunca bajamos los brazos. Sabemos que los partidos se juegan hasta el último segundo y quedó demostrado en Córdoba.

- ¿Por qué lo empataron?

- Por la actitud. Por el empuje de todos, desde los utileros hasta cada uno de los jugadores hay una intención de que las cosas salgan bien. Lo empatamos por eso.

- ¿Cómo conviven con la presión de jugar este tipo de partidos?

- No lo tomamos como una presión, sí como algo importante. Sabemos que cada partido que jugamos es una final y tenemos un grupo hemoso, muy unido, en el cual nos transmitimos mucha confianza. Eso nos da tranquilidad a los más jóvenes.

- Están confiados en poder revertir la situación?

- Estamos con mucha confianza. Tenemos un grupo hermoso, el mejor que me tocó. Eso lo valoro un montón.

- Con esta situación de tantos equipos involucrados en el descenso, ¿también mirás a los demás?

- Siempre se mira fútbol. A veces tenemos la orden del cuerpo técnico de mirar a los rivales que nos tocan y eso está muy bueno. Pero al margen, tomamos cada partido que nos queda por jugar como una final.

Después de haber tenido el “dulce” de la continuidad y los goles, ¿costó pelearla desde atrás? ¿Te afectó ver que te alejabas del equipo en lugar de acercarte?

- De la cabeza siempre estuve bien. Siempre fui positivo, me mentalizo para ello. Yo se que todo cuesta pero todo llega, por eso trato de mirar el lado positivo de las cosas.

- Muchos hinchas le había reclamado a Madelón que tuvieras más minutos. Llegó la chance y la aprovechaste.

- Sí, todo llega. Con esfuerzo, dedicación y tranquilidad todo llega. Madelón me dio la confianza y se la pude devolver.

- ¿Qué sentiste con esta vuelta al equipo con el premio de convertir tu tercer gol en primera?

- Estoy contento porque siempre es hermoso convertir, más para este club. Es muy importante para mí entrar y aportar mi granito de arena.

- ¿Terminaste con las rodillas raspadas tras un festejo muy especial?

- Sucedió en el festejo del gol. Cuando salí a gritarlo, con la euforia me tiré de rodillas, la cancha estaba seca y me raspé todo, pero bien vale la pena.

- Hay un destino, ¿no? Tal vez no es casual que hayas convertido un gol tan importante, porque siempre has estado tocado por la varita de saber aprovechar muy bien las circunstancias.

- Yo creo que todo pasa por algo. Para el que sabe esperar, todo llega. Siempre estuve tranquilo, con confianza en mí, respaldado por buena gente del club, por mi familia. Todo eso también da sus frutos.

“Tenemos un grupo hermoso, muy unido, el mejor que me tocó. Eso a los jóvenes nos da tranquilidad”

Ivo Mammini, delantero de Gimnasia