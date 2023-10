Los Pumas le descontaron a Gales en un primer tiempo picante por el pase a semis del Mundial de Rugby

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, enfrentaba hoy al duro equipo de Gales con el objetivo de instalarse por tercera vez en la historia en las semifinales de un Mundial, en esta ocasión en la Copa del Mundo que se desarrolla en Francia.

A los 5 minutos, Los Pumas tuvieron la primera posibilidad de try del partido. Tras las reiteradas faltas del rival, el árbitro ordenó penal y Emiliano Bofelli decidió ir a los palos. El disparo se fue apenas afuera y el marcador se mantuvo en cero.

A los 13, los galeses entraron por el centro a toda potencia y consiguieron el primer try del encuentro. Además ampliaron con la conversión para ponerse al frente por 7 a 0.

Tras un penal, los Diablos Rojos, con Dan Biggar como figura, anotaron otros tres puntos para el triunfo parcial por 10 a 0.

A los 28, Biggar ejecutó a los palos un penal, pero no convirtió y se mantuvo la ventaja. Poco antes. a partir de otro penal argentino, los galeses fueron a buscar el try pero la jugada no prosperó.

En el minuto 38, Boffelli cambió un penal por tres puntos para descontar en el resultado, que quedó en 10 a 7. Luego, a los 45, tras una sucesión de empujones desatada por una violenta reacción de Gales, Boffelli volvió a ir a los palos para achicar la diferencia y cerrar el primer tiempo 10 a 6.

El encuentro de cuartos de final se juega en el Stade de Marseille, desde las 12:02 (hora de la Argentina), con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper.



En el caso de quedarse con una victoria, Los Pumas jugarán en semifinales ante el vencedor del partido que animarán Francia y los All Blacks de Nueva Zelanda, también durante esta jornada pero desde las 16 y en el Stade de France, en París.



En cuanto al historial, jugaron 24 veces, de las cuales Los Pumas ganaron seis, Gales 14 y empataron en cuatro oportunidades.



En partidos en Copas del mundo los galeses ganaron los dos encuentros que se jugaron: 16 a 7 en 1991 y 23 a 18 en 1999.



Formaciones



Argentina: Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Facundo Isa, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Guido Petti; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika



Gales: Gareth Thomas, Ryan Elias y Tomas Francis; Wil Rowlands y Adam Beard; Jac Morgan, Tommy Reffell y Aaron Wainwrigth; Gareth Davies y Dan Biggar; Josh Adams, Nick Tompkins, George North y Louis Rees-Zammit; Liam Williams, Entrenador: Warren Gatland



Arbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)



Cancha: Stade de Marseille



Hora de inicio: 12 de Argentina



TV: ESPN y Star+.