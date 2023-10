Wanda Nara sufrió un inconveniente cuando viajaba a Italia para sumarse al Bailando: ¿Qué pasó?

Sabido es que, hace unos días Wanda Nara confirmó que se suma a un nuevo proyecto profesional en el exterior. Así, reveló que iba a estar en Ballando con le stelle, la versión del programa que hace Marcelo Tinelli

En este contexto no se sabía cuándo iba a viajar. De hecho mantuvo su rutina normal en Estambul donde actualmente vive con su marido Mauro Icardi y sus hijos. Entonces, en las últimas horas la espera terminó y Wanda mostró una de las pantallas del aeropuerto con destino a Roma. Acto seguido escribió: “A bailar”, confirmando que estaba por volar a Italia para sumarse al certamen. Y eso no fue todo, también subió: “Por despegar y recuerdo que me olvide el mate, me quiero morir”, sostuvo preocupada y le hizo un pedido a sus más de 16 millones de seguidores. “¿Argentinos en Roma solidarios?”, preguntó.

Por otra parte, y además de la mediática argentina, entre las figuras confirmadas para el concurso de baile de Italia aparecen nombres tales como Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Lorenzo Tano, Teo Mammucari, Carlotta Mantovan, Lino Banfi y Ricky Tognazzi.

Por último, cabe destacar que a raíz de su incorporación en el Bailando, muchos usuarios se preguntaron cómo continúa de salud ya que ser participante en un certamen de baile implica un gran desgaste físico. Y si bien a ella no le gusta hablar mucho del tema públicamente, la semana pasada Wanda contó cómo sigue para despejar dudas. Se trata de una selfie donde se la puede ver con los ojos llorosos mientras le están haciendo una extracción de sangre. Junto con la foto, Wanda escribió: “Una enfermedad. El miedo al esperar un resultado”, sostuvo preocupada por la situación.