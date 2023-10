Copa Argentina: Estudiantes vs Huracán tiene fecha, lugar y horario confirmado

Pasado el clásico, Estudiantes pone la cabeza en el próximo encuentro. Este fin de semana recibirá en UNO a Godoy Cruz por la fecha 8 de la Copa de la Liga y continuará con la Copa Argentina.

Ya se había confirmado que el destino para la Copa Argentina sería Rosario. Por los Cuartos de Final, viajará a Santa Fe para medirse con Huracán el viernes 13 de octubre.

El estadio seleccionado es el Coloso Marcelo Bielsa de Newell 's, en la capital santafesina. Se jugará desde las 17 hs y se definirá allí quién sigue en carrera.

El que resulte ganador de este encuentro deberá esperar a su próximo rival, a definirse entre Talleres y Boca. Del otro lado, las dos llaves que se ponen en juego tendrán dos duelos: Chaco For Ever vs Defensa y Justicia; y San Lorenzo vs San Martín.