¡Sorpresa! El Mundial 2030 se inaugurará en Argentina, Uruguay y Paraguay, pero se jugará en Europa

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, anunció hoy que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sede de los partidos inaugurales del Mundial 2030.

"Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario!", anunció Domínguez en su cuenta oficial de X (exTwitter). Pero lo cierto es que la Copa del Mundo se disputará en Europa.

Más tarde, en conferencia de prensa, y junto a los presidentes de las federaciones involucradas (Claudio Tapia, Robert Harrison e Ignacio Alonso), Domínguez aseguró: “Un Mundial de 100 años no podría, no debía, no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA. Quiero agradecer al presidente Infantino (FIFA), quiero agradecer al presidente de la UEFA, quiero agradecer a mi colega presidente de la Confederación Africana y en su conjunto a todo el consejo de FIFA que hizo posible, y que el fútbol hace posible, en unir tres continentes para celebrar un centenario de la fiesta y del deporte más lindo que tiene el mundo. Que es patrimonio de todos. El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países. Un hecho histórico”.

Además dio más precisiones: “El Centenario comienza así, en el estadio Centenario. Antes celebraremos el aniversario tanto en Uruguay, Argentina y Paraguay. No solo son 3 inauguraciones. Van a ser tres partidos inaugurales, va a empezar con Uruguay y la FIFA va a dar más detalles de cómo sería en Argentina y Paraguay. La decisión está tomada, pero FIFA tiene que hacer todo el trabajo para que las ciudades y los países cumplan con las necesidades y requisitos para ser sede de un Mundial”.

Mundial 2030: anuncio y repercusiones

Por su parte, la AFA avisó que "Argentina jugará de local el primer partido de la fase de grupos del 2030 en su casa y con su gente". En tanto que FIFA no confirmó la gran novedad que sacude al fútbol latinoamericano.

"Nuestro país tendrá el orgullo de albergar el partido inaugural de @Argentina en el 2030. ¡Nos unimos a esta celebración mundialista!", añadió el presidente de AFA, Claudio Tapia.

La APF de Paraguay y la AUF de Uruguay repostearon el mensaje de Domínguez pero no agregaron información del anuncio. El que sí se sumó fue el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. "'Uruguayos campeones' 100 años después Uruguay y nuestro Centenario estarán el centro de las miradas del mundo para vivir la inauguración del Mundial Centenario 2030. Este reconocimiento hace justicia con aquellos pioneros que construyeron la historia del fútbol. Gracias", manifestó el presidente uruguayo.

En las próximas semanas, la FIFA abrirá formalmente el proceso para organizar el Mundial 2030, un trámite que viene demorado debido a que la entidad se tomó más tiempo para analizar las conclusiones de la última Copa del Mundo en Qatar. La decisión final se tomará en un Congreso de FIFA a fines de 2024, con fecha y lugar a definir. Además de los representantes sudamericanos, España y Portugal en alianza con Marruecos y probablemente Ucrania también se postularon para organizar el campeonato del mundo.