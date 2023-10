Pablo De Blasis: “Viví el clásico con emoción”

A pesar de no arrancar como titular ante Estudiantes, Pablo De Blasis cumplió el sueño de toda su vida: disputar un clásico. Lo vivió en las divisiones juveniles, lo jugó en reserva pero a la vuelta de más de 10 años en Europa tuvo la chance de calzarse la camiseta azul y blanca frente al rival de toda la vida.

El rubio volante se mostró “contento” tras el partido porque “después de toda una vida de querer jugar un clásico, este fue el primero. Obviamente los mejores clásicos son con las dos hinchadas, pero estamos lejos de eso porque cada vez estamos un poco peor. Para mí fue muy especial”, aseguró.

La espera para De Blasis fue muy diferente a la de cualquier otro partido. “Antes lo viví con muchísima emoción y después cuando ya estás adentro, estuve concentrado en el trabajo que había que hacer, traté de ayudar en lo que pedía el cuerpo técnico. Estoy contento por haber jugado”, señaló el mediocampista que ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo en lugar de Benjamín Domínguez.

Consultado acerca de si le habían molestado las referencias de los hinchas de Estudiantes a la chance del descenso albiazul, De Blasis remarcó que “eso es el folklore del fútbol argentino. Por más que te canten lo que te canten, a nosotros o a ellos en el Bosque, todos vamos a jugar igual. Cada uno intentó hacer su propio partido. Para nosotros fue importante tener la valla en cero después de muchos partidos y también mantener esta racha sin perder clásicos”.

“Los hinchas nos están ayudando mucho y espero que se sientan identificados con nosotros. Estamos dejando todo”

Pablo De Blasis, mediocampista de Gimnasia

“El hincha se puede quedar tranquilo porque estamos dejando todo. No salen los partidos perfectos para ganarlos todos, pero estamos sumando, dejamos el cien por cien y vamos a intentar haciéndolo hasta el final para conseguir el objetivo”, señaló De Blasis, quien explicó que su equipo “quería un partido con más contras para tratar de agarrarlos mal parados en defensa. Nosotros buscamos desgastarlos de alguna manera, con un esfuerzo muy grande de mis compañeros y sirvió para que ellos se fueran fastidiando de a poco. Intentamos aprovechar y si bien nos acercamos, no tuvimos tantas claras”.

“El plan hubiese salido mejor si hubiésemos aprovechado un par de contras para lastimar un poco más”, dijo el número 10 tripero, quien además remarcó -a su juicio- los puntos altos y bajos del Lobo: “Lo mejor es que tuvimos orden y les dejamos crear pocas chances. Y lo peor fue perder muy rápido la pelota, lo que nos impidió generar un poco más de juego”, destacó. Para De Blasis, “los clásicos son partidos difíciles, con un nerviosismo y un desgaste más mental que físico. Y eso te termina perjudicando a la hora de tomar las mejores decisiones”

Acerca del valor del punto, De Blasis dijo que “siempre sirve sumar, sobre todo de visitante. Sirve porque venimos de ganar y el punto ahora lo tenemos que hacer valer en Córdoba”. Además, analizó los riesgos de presionarse excesivamente en pos de resultados fuera de casa, al margen de que el equipo los necesita. “Es un poco relativo, porque te podés lamentar, te desesperás por no ganar y vas al siguiente partido, lo perdés por esa desesperación y no te sirvió ni siquiera haber empatado. Ahora son dos partidos sin perder, no recibimos goles y desde ahí debemos hacernos fuertes. Al final veremos si el punto es bueno o no”, explicó el volante tripero con pasado en Grecia, Alemania y España.

“Estamos trabajando para quedarnos en primera. Creo que lo más importante es saber que grupalmente se puede. No importan los nombres si cada plan de juego lo aprovechamos y podemos sacar los tres puntos. Vamos por el buen camino porque estamos ejecutando bien lo que queremos hacer y vamos todos en la misma dirección. Así se consiguen los objetivos”, manifestó.

Además, se refirió a la “confianza de haber sacado 4 de los últimos 6 puntos y con el arco en cero. Así vamos a estar más cerca de ganar de visitante. Tenemos que apuntar a mejorar de mitad de cancha en adelante. Ser más finos, más agresivos, tener un poco más de protagonismo pero creo que tenemos que estar tranquilos y no quedarnos en la desesperación de vernos hoy comprometidos en la tabla. Faltan muchos partidos, hay que ganar de visitante y creo que lo vamos a hacer”, desarrolló

Por último, valoró el respaldo que brindan los hinchas triperos, ya que “todo lo que el hincha está transmitiendo nos llega. Nos están ayudando un montón y espero que se sientan identificados con nosotros, que estamos dejando todo”.