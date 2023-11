La Negra Vernaci reveló por qué no se vieron más con Luciano Castro: "Sólo teníamos ganas de..."

Recientemente, la Negra Vernaci cumplió 62 años y, cuando mira hacia atrás, se encuentra con un fogoso historial amoroso. Uno de sus romances más recordados es el que tuvo con Luciano Castro. Ahora, la conductora radial y de TV contó un momento de su pasado que nadie sabía.

Vale recordar que se conocieron en La Biblia y El Calefón, el histórico programa de Jorge Guinzburg. Esa noche también habían estado presentes El Puma Goity y Lía Salgado. Sin embargo, los protagonistas fueron la locutora y el actor, quienes no disimularon su atracción en un sin fin de miradas y elogios. Así, el momento fue surgiendo luego de que Luciano Castro, que interpretaba al boxeador Danilo D’Alessandro en la ficción “Campeones de la Vida”, reconociera que nunca se había peleado, pero que era “bastante calentón”. Allí recogió el guante La Negra Vernaci. “Nene calentón”, dijo.

Pero, rápidamente, Jorge Guinzburg detectó que allí pasaba algo, dado que la locutora fue por todo. “Estoy grande, pero calentona también”, aseguraba aquella noche, con una sonrisa pícara. “No me apures más”, le dijo Luciano Castro. “No te apuro. Te miro nomás”, le respondió ella.

Así, fueron novios entre el año 2005 y el año 2009. Luego, se separaron y, sorpresivamente, nunca más volvieron a verse.

“Fue una relación importante para mí y la pasé fantástico. Nunca hablaría mal de Luciano Castro, porque es un caballero. ¡Cómo no lo voy a querer, si me hizo muy feliz!”, comentó La Negra, al tiempo que señaló: “Incluso hay gente que piensa que él es el padre de mi hijo. Fue una relación muy importante, pero no la única ni la más importante. Fue un polv... larguísimo. Es cierto. La pasé fantástico”, agregó la locutora.

Por último y sobre los motivos por los cuales no volvieron a verse tras cortar la relación, La Negra Vernaci reveló: “No quiso ser más amigo mío y respeto su opinión. Yo lo quiero y me encantaría verlo, e incluso conocer a sus hijos; pero él no. Lucho es más cerrado: corta y a otra cosa”. Finalmente, en una recordada entrevista que le había hecho Roberto Pettinato, quien también tuvo un romance con ella, La Negra Vernaci contó por qué decidió separarse de Luciano Castro en su momento. “Porque ya está, estuve un montón y ya teníamos ganas de charlar”, disparó.