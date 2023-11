Daniela Celis confesó sus padecimientos y habló del lado B de su embarazo

A Daniela Celis, Gran Hermano le cambió la vida. Carismática, dentro de la casa fue una de las participantes más queridas y se enamoró de Thiago Medina, con quien será madre de gemelos.

Ahora, en las últimas horas activó sus redes y subió una publicación con una extensa carta hablando de la maternidad y “el lado b”. Asimismo, agregó: “Te das cuenta que un día todo cambió, mi cabeza ya no es la misma, mi prioridades, mis preocupaciones”, comenzó escribiendo Daniela.

“Sobre todo mi cuerpo, me levanto todas las mañanas mirándome al espejo encontrándome algo nuevo (una marca, una mancha, celulitis etc), las piernas se te hinchan, los pies pesan, el dolor de espalda, cadera y rodilla, no me dan ganas de peinarme ni maquillarme, solo de poder descansar 5 minutos más”, reconoció Daniela confesando que sufre algunas cosas de esta nueva experiencia de vida.

Además, aclaró qué es lo que más le cuesta del embarazo: “Las noches se hacen difícil para dormir y los días interminables, me empiezo a agitar cada vez más, me cuesta hasta caminar, la ropa no me entra, cada semana aumento un talle nuevo, ya no se que ponerme ni cómo estar…”. Aún con estas declaraciones, Celis aclaró que se encuentra muy feliz, disfrutando este presente embarazada de gemelos y que no ve la hora de que nazcan. “Luego de la nada sentís algo en la panza y sí, sus patadas, esos movimientos que me hacen dar cuenta que todo esto vale la pena y queda poco tiempo para verlos, para conocernos, para abrazarnos y llenarnos de besos!”, confesó.

Por último, la joven de Moreno sumó otra reflexión: “Una vez me dijeron que la M de mamá no te quite la M de mujer. Acá me siento radiante, en mi mejor momento con mis dos bebés en la panza dándolo todo por ellos y por mí, y esperándolos en esta vida, mientras tanto los siento y ellos me escuchan a través de mi piel”, concluyó.