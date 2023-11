La arenga a Di María, tras el triunfo en Brasil: "Fideo no se va"

Ángel Di María fue llevado en andas por sus compañeros hasta donde se ubicaba la parcialidad argentina en el Maracaná, luego de un triunfo histórico. El delantero fue el protagonista de una arenga que se centró en pedir que no se retirara.

Fue la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, frente a Brasil, y ganó 1 a 0. A los 78’, Lionel Scaloni hizo el cambio de Lionel Messi, que estaba desgarrado, por Fideo Di María.

El encuentro terminó con el triunfo de Argentina y un “No se va, Fideo no se va, Fideo no se va”, que lo corearon tanto los jugadores como los hinchas, mientras Di María no podía contener la emoción.

Solo lo supera Messi

Con el partido de este martes, Fideo llegó a los 52 encuentros disputados en Eliminatorias Sudamericanas, bien que muy lejos de Messi, que sumó 65.

Pero con su presencia el jugador del Benfica portugués superó a un histórico también ex capitán en algunos momentos de la selección nacional como Javier Zanetti, con el que estaban empatados en 51 cotejos.

Mientras que otro que también avanzó un casillero en esa nómina fue Nicolás Otamendi, que ahora se ubica quinto con 41 partidos, desempatando a Roberto Ayala, actual miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Así, esos cinco primeros lugares tienen el siguiente orden: Messi 65 partidos jugados por Eliminatorias, Di María 52, Zanetti 51, Javier Mascherano 49 y Otamendi 41.