Mauro Boselli: "Me hicieron pasar los años más felices de mi vida"

Tras el pitazo final, llegó el momento de la despedida para Mariano Andújar y Mauro Boselli. Los hinchas se quedaron tras el empate ante Lanús y participaron del emotivo homenaje a los dos históricos que jugaron su último partido en UNO. Con un show de luces, banderas y una pasarela, los jugadores reingresaron al campo de juego bajo una lluvia de aplausos.

Mauro Boselli, autor del único gol del Pincha esta tarde, reveló: "Fue una noche larga, durante el día no pude pensar en otra cosa que esto. Uno sabe que es el último partido y tuve la suerte de que sea acá junto a esta gente que quiero un montón". Además, siguió: "Esto es lo que uno sueña cuando inicia la carrera, poder retirarse en el Club que uno quiere y no es para todos".

Emocionado hasta las lágrimas, el "Matador" cerró: "Soy un agradecido al fútbol y por sobre todas las cosas a Estudiantes, que siempre me abrió las puertas para venir. También a mi familia que siempre estuvo conmigo y a mis viejos que están arriba, seguramente están orgullosos de mi y hoy no pueden estar acá. Gracias a todos porque me hicieron pasar los años más felices de mi vida".

En el video que se reprodujo en la pantalla gigante de UNO, el Matador reveló que lo que más “intranquilo” lo tuvo de esta jornada que se acercaba el día: “Ahí va a caer un poco más la ficha de que dejas de hacer lo que hiciste toda tu vida”.

Y añadió: “Desde el primer día que pisé acá, me di cuenta que este era mi lugar, que acá podía hacer las cosas bien. Encontrás cosas que quizás en otros clubes no encontré. Para entenderlo tenes que vivirlo, no es una sola cosa, es desde que entrás al club, te hacen sentir parte de una familia que es Estudiantes y en la cancha te das cuenta de la magnitud y es lo mismo que me enseñaron en mi casa, por eso sentí que éste era mi lugar”.