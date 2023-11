Mariano Andújar: "Irnos vigentes y con una página por escribir es un orgullo"

Tras el empate ante Lanús , llegó el momento más emotivo de la jornada con el homenaje a dos históricos jugadores como Mauro Boselli y Mariano Andújar. Ante la presencia de los hinchas que lejos estuvieron de perderse la despedida, llegó el turno de las palabras de agradecimiento y el video despedida que se reprodujo en el Estadio. "Estamos viviendo un día lleno de emociones. Irnos así de vigentes, con una página por escribir y al lado de toda mi familia es un orgullo", enunció Mariano Andújar.

En ese sentido, visiblemente emocionado, agregó: "Esto es como yo lo quería y soy un agradecido a mi familia, mis amigos, la gente que me adoptó. Como la bandera que dice 'la familia más grande del mundo', esto somos. Les agradezco y ya nos volveremos a ver de otro lado".

Además, en un video que recopilaba fragmentos de sus icónicas actuaciones con Estudiantes, Andújar destacó: "Es un ciclo de la vida normal, que hay que pasar a hacer otras cosas y quizás lo que venga sea hasta mucho mejor".

También, mencionó: "Estudiantes y su gente me adoptó como si fuera de la casa y yo hice propio a todo el mundo Estudiantes. Estoy contento porque pude sostener dentro de la cancha todo el cariño y el agradecimiento que yo tengo con el Club y su gente. Si después no podía rendir o demostrar que merecía estar en un Club importante, no servía de nada".