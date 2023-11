Los Albini seguirán presos por el caso “Chocolate”

El concejal platense del Frente Renovador, Facundo Albini, y su padre, Claudio Albini, quien durante años se desempeñó como subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, seguirán presos. Así lo decidió ayer el juez de Garantías Federico Atencio, quien les negó la excarcelación en el marco de la causa que los investiga por la supuesta asociación ilícita con Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ detenido meses atrás con 48 tarjetas de débito y más de un millón de pesos pertenecientes a presuntos empleados “ñoquis” de la Legislatura provincial. El magistrado basó su decisión en la sucesión de delitos, los peligros procesales de fuga, “la gravedad institucional” del caso de corrupción y los 800 millones de pesos defraudados.

Los Albini fueron notificados de la decisión judicial en la Alcaidía Roberto Petinatto de La Plata, donde permanecerán tras las rejas.

Para el magistrado, “de las constancias de la investigación penal preparatoria surge que Claudio Gustavo Albini y Facundo Albini se encuentran detenidos por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública reiterados (al menos 136 hechos)”.

El juez Atencio consideró además que la escala penal por el delito por el que se los acusa supera los ocho años y que debido a la modalidad del hecho no corresponde su libertad condicional. “La extensión del daño causado y las características de la conducta aquí investigada resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo”, aclaró.

“Te llevás 200 mil pesos por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás”

Advirtió también sobre “la gravedad institucional que atraviesa el ilícito investigado, al tratarse de actos de corrupción en uno de los tres poderes del estado provincial; la cantidad de hechos perpetrados -al menos 136-; el alto monto dinerario defraudado al erario público - suma que hasta el momento asciende a los ochocientos millones de pesos- y la duración en el tiempo”.

El juez también tuvo en cuenta “el rol desplegado por los imputados dentro de la asociación ilícita, habida cuenta de que eran a quienes se les debía rendir cuentas de la recaudación; sus caracteres de funcionarios públicos; la posibilidad cierta de influencia entre coimputados -teniendo en cuenta la relación familiar que los une- y la severidad de la pena en expectativa, en razón de la suma aritmética del máximo de la pena de los delitos investigados”.

Por todo esto, concluyó que “se encuentran debidamente acreditados la concurrencia de peligros procesales que impiden el otorgamiento del beneficio excarcelatorio” solicitado por la defensa de los Albini.

El lunes, Atencio había hecho lugar a la excarcelación de 15 dueños de las 48 tarjetas que tenía en su poder Rigau cuando fue detenido en un cajero automático de La Plata. Para eso, el juez modificó la calificación y los consideró partícipes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, pero no los incluyó en la asociación ilícita, como sí lo hizo con los Albini.

“Se encuentran debidamente acreditados la concurrencia de peligros procesales”

Es que para la Justicia, el concejal massista y su padre eran los jefes de Rigau. Así se desprende de los chats que se conocieron tras el peritaje al celular del puntero peronista.

Por caso, de esos intercambios telefónicos surge que “Chocolate” cobraba desde hace al menos tres años 200 mil pesos al mes por recaudar el dinero que, según se presume, después debía rendir ante Claudio Albini.

En ese sentido, el informe preliminar sobre el teléfono de Rigau reveló una conversación del 27 de agosto pasado en la que un contacto agendado como “Facu” le envía varios mensajes reclamándole que si no quiere trabajar más con él se lo diga. Pero ante la falta de respuesta, “Facu” (probablemente Albini) le reprocha: “Te llevás 200 mil por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”.

Son esas evidencias las que complican a los Albini y a Rigau. Sobre ellas fundamentó Atencio su decisión de negarles la excarcelación.