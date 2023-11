Ganó $1.000.000: muy feliz con el Súper Cartonazo

Una vecina de Ringuelet se ganó ayer el millón de pesos que sorteó el Súper Cartonazo de EL DIA. Se trata de María Cristina Gheco, una jubilada de 62 años, que se sorprendió cuando se dio cuenta que había completado el cupón: “No lo esperaba porque una juega tanto y estaba la posibilidad de que no coincidiera en el último día”, dijo.

La mujer, ya retirada de su oficio como empleada de casas particulares, contó que llegó a la jornada de ayer con 14 aciertos y sólo le faltaba uno, que finalmente se dio.

Esta fiel lectora de EL DIA juega desde hace varios años pero nunca había ganado. Tampoco había llegado a la última jornada con tanta expectativa. “Siempre juego porque los viernes mis hijos me llevan el diario con el cupón”, contó.

María Cristina vive junto a tres de sus cuatro hijos (dos mujeres y dos varones). La familia más cercana también la forman cuatro nietas y un yerno. Todos están en su casa o en el mismo barrio. Así que tras visitar la redacción salió apurada para contar la buena noticia a sus seres queridos.

Si bien por el momento no tiene planes para invertir el millón de pesos, ideas no le van a faltar: “Me tengo que sentar a hablar con mis hijos. No sé que voy a hacer, pero se me ocurren varias cosas”, adelantó la vecina de la zona Norte.

CÓMO HACERSE MILLONARIO

Jugar al Cartonazo es muy sencillo. Los viernes sale la tarjeta gratis con la edición impresa del diario y cada una contiene una grilla con una combinación o serie numérica de quince números comprendidos entre 00 y 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.

De sábado a miércoles inclusive, EL DIA publica una serie de números -totalizando cincuenta- que compondrán los resultados semanales. Quienes participan deben comparar los números que aparecen en su tarjeta con los que se publican en el diario. De encontrar coincidencias, deberán tildar los aciertos y si se completan al día del cierre (el miércoles) tendrán que comunicarse con el Diario EL DIA (al teléfono 425-0101) o acercarse hasta la redacción (diagonal 80 número 815), en el horario de 11 a 17, para constatar la validez de la misma por medio del número de código de seguridad, identificándose con nombre y apellido, teléfono y “Código N° de 8 cifras” de la tarjeta ganadora.

Cada semana de juego empieza el viernes, día en el que se entrega la tarjeta, y termina indefectiblemente el miércoles siguiente a las 17.

La semana pasada el Súper Cartonazo de los 2 millones de pesos tuvo una ganadora: Gisel Peralta, una vecina de 33 años que vive en City Bell y trabaja como empleada en un negocio del centro de la Ciudad. Ahora, cuenta con una suma para la que ya dijo que tenía pensado un destino dentro del área del comercio y los servicios de estética: “Pienso en un emprendimiento que puede estar ligado con la ropa o con algunas de las opciones de la belleza femenina”, dijo y añadió que “todavía no se bien en qué rubro pero ya se me va a ocurrir”.

Además, comentó que siempre jugó al Cartonazo y que “se lo doy a mi hijo como un juego. Él es el que lo controla”. La afortunada hablaba de Lorenzo, de tan sólo 8 años, quien fue el que le avisó que había completado los 15 números del cartón. La madre, busca así acercarlo al mundo de la lectura y de los números.

“Siempre compro el diario los viernes y después Lorenzo lo controla en la web del diario”, dijo Gisel, quien se quedó con los 2 millones de pesos luego de que la semana pasada no se presentaran tarjetas con los 15 aciertos. Así, aquel millón de pesos se sumó al que correspondía a esta semana.