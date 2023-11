¿Se los devoran los de afuera? Arden las internas en LN+

Lo que comenzó siendo una señal de contenidos “serios”, terminó convirtiéndose en una máquina de generar contenidos “chimenteros”. Hace tiempo que las principales figuras de LN+ son noticia por los cruces, chicanas y peleas que tienen entre ellos. Problemas de ego, de cartel y hasta de mobiliario, sumado a un explosivo clima de implosión política, hicieron que por los pasillos del canal sea casi imposible transitar en paz.

Dicen los que a diario caminan los estudios de La Corte desde donde salen al aire los programas, que el clima es de guerra total. Ya no existen los saludos en los incómodos cruces entre los que entran y los que salen. Y advierten que podría ser incluso mucho peor después del 19 de noviembre.

Aunque hace un tiempo que se vienen sucediendo roces (los más conocidos son los de Eduardo Feinmann y Jonatan Viale por el extinguido pase), aseguran que el explosivo presente político terminó de exponer las internas. Con algunos referentes tratando de acomodar o mitigar sus discursos ante el impredecible presente político, y con otros destinados a “hundirse con el Titanic” con tal de mantener fiel a sus posturas, la grieta se abrió por completo y parece que ya no hay vuelta atrás.

FEINMANN VS. VIALE

Son dos de las máximas figuras de LN+ y sus programas van seguidos: primero Feinmann y luego Viale. Y durante mucho tiempo, hicieron un pase que era de lo más visto de la señal de cable. Sin embargo, desde agosto, ese esperado cruce se terminó. Algunos hablan de las cuestiones económicas que tienen que ver con el auspicio de esos minutos compartidos, pero otros hablan de una serie de sucesos que habrían hecho volar todo por el aire.

Al parecer, la tensión entre los periodistas habría comenzado en el ámbito de la radio. Este año, Jony Viale se mudó a la mañana de Rivadavia y empezó a competir con Feinmann, figura de Radio Mitre. La coincidencia de horarios (incluso, el pase que Viale comenzó a hacer con Longobardi, y que compite con el que Feinmann hace con Lanata) se interpretó por Eduardo como una suerte de “traición” por parte de Jonatan, a quien había conocido en A24.

Esta disputa se trasladó luego a la televisión después de algunas semanas de tregua debido a un chisme de pasillo. Según el periodista de espectáculos Guido Záffora, Viale habría soltado la lengua y comentado que Feinmann se había tomado un vuelo privado a Miami para ver a Lionel Messi. Esto desencadenó la ira de Feinmann, quien suele cuidar celosamente su vida privada.

Ángel “Baby” Etchecopar, quien trabajó con ambos en A24, lo dijo sin medias tintas: se trata de una guerra de egos entre dos figuras destacadas.

Viale, en una entrevista con un programa de espectáculos, expresó su “respeto” y “admiración” por Feinmann y lamentó la disputa, destacando su incomodidad por ser el centro de atención.

Sin embargo, fuentes cercanas a Feinmann afirman que la relación está lejos de ser reparada. De hecho, días atrás, Eduardo lanzó comentarios críticos contra colegas, ampliamente interpretados como dirigidos a Viale.

“Yo ni siquiera tengo el rating en la computadora o el celular, no soy como aquellos desesperados por el rating que van al psicólogo. Hay gente que va al psicólogo por el rating. ¿Vos podés creer?”, le dijo a Pablo Rossi, con quién sí hace un pase, en el inicio de su programa.

NOVARESIO VS. TODOS

En “Buen día Nación”, días atrás, Luis Novaresio contó que Rosita Sueiro, una productora referente de la televisión argentina, le había mandado un mensaje para preguntarle por qué se abrazaba el sillón mientras conducía. Y el conductor, en su respuesta, dejó entrever que está todo mal con María Laura Santillán, que sale al aire tras él.

“Yo me abrazo al sillón porque, viste que es medio incómodo. ¿Nos cambiarán para el año que viene? ¿Seguiremos el año que viene sería la pregunta? Porque no sé dónde sentarme bien. Es mi elemento transicional (la silla). Antes de que me den una patada en el... me transiciono con eso. Porque viste que, después, viene María Laura, todos esos son súper estrellas que le dan una producción. Nosotros somos 4 perejiles”, dijo Novaresio que, entre la picardía y la ironía dio a entender que está todo mal con la periodista con la que, al igual que Feinmann y Viale, dejó de hacer el pase.

Sin embargo, no era la primera vez que Novaresio tiraba un palo a un colega con la excusa del mobiliario. En septiembre, de hecho, se quejó de la mesa de su programa y apuntó, en esa oportunidad, contra Feinmann y Viale: “¿El año que viene seguimos? Si seguimos, ¿nos van a cambiar esta cosa? Yo digo banana más que boomeran. Esto es como un escritorio banana. Sé que esto es de Feinmann. Feinmann y Jonatan Viale son como las súper estrellas del canal. Ellos dicen que hay que estar parados y todos estamos parados. Nosotros somos el programa más humilde de la señal. Tienen miedo cuando yo hago esto, no saben a dónde voy (una de sus panelistas asiente con la cabeza). No, me estoy portando bastante bien, Juan Cruz (Ávila, el director de programación de la señal)”, lanzó su dardo venenoso.

SANTILLÁN VS. VIALE

María Laura Santillán, que desembarcó el año pasado en LN+, en donde tiene un programa al mediodía, no estaría muy contenta con su colega Joni Viale. En “A la tarde” (América), contaron: “Se vive un momento de tensión en esa señal, porque hay una guerra que se desconocía y tiene que ver con que María Laura Santillán tendría cierto enojo con Viale por el lugar que se le da”.

Según la versión del periodista, a la ex conductora de “Telenoche” le molesta que “Jony Viale hace show y no hace periodismo, y que tiene un horario central”.

Además, en el programa conducido por Karina Mazzocco, se refirieron al clima de tensión que hay en la señal: “Dentro de LN+ nadie se quiere con nadie. Es decir, todos se muestran contentos al aire, pero cuando se apagan las luces, ‘chau, gracias, nos vemos’”.

En ese momento, Diego Estéves comentó por qué hay tanto encono con Jonatan Viale: “Es indudablemente el hombre que más mide dentro del canal de LN+, y eso genera odios, es parte del éxito. Lo convierte en un blanco de la envidia ajena”. A lo que la conductora afirmó que “también tiene la protección del canal, que si es el que más mide y más factura, seguramente nadie lo va a tocar”.

Sin embargo, Vázquez sentenció: “Hasta ahí, porque los vicios de estrellita también están cansando a muchos directivos. Dicen ‘está todo bien que vos midas, pero tampoco te creas que sos más importante que la señal’. Volvemos un poco a eso, a veces se creen más importantes que la estrella, que es la noticia”.

MAJUL VS. VIALE

Frente a este contexto, con la mayoría de sus colegas ardiendo de furia contra Jonatan Viale, Luis Majul, peso pesado de LN+, tomó partido en contra del hijo de Mauro. Lo que terminó de convencerlo fue la actitud que el joven periodista tomó frente al Melcogate y por el que, incluso, en la mesa de Mirtha Legrand, en la que estaba invitado con el periodista, lo acorraló dejándolo muy mal parado. Para Majul se trató de una “opereta”, sin dudas. Y Viale, distanciándose, pidió abiertamente una explicación con respecto a los audios viralizados en los que se escuchaba al candidato a Ministro de Economía de Patricia Bullrich intentando contratar prostitutas. Para Majul fue una suerte de falta de códigos de parte de Viale, en tanto, Melconián, había sido un columnista casi residente de al señal.