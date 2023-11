Eduardo Feinmann estalló de furia contra Riquelme por Boca: "Se están afanando el club"

Tras la derrota de Boca Juniors en la Final de la Copa Libertadores en manos del Fluminense , encendió aún más la griteta Xeneize, atravesada por política nacional.

Como se sabe, Eduardo Feinmann, es un "bostero de ley", y tomó partida en este juego, de cara a su vez a las elecciones que se vienen en Boca. Y nada de medias tintas, dejó el claro al aire que detesta a Riquelme y explotó con vivo con el vicepresidente Xeneize.

"Riquelme eligió a este técnico que fue un fracaso, lo eligió él. Al equipo lo armó Riquelme y el grupo asesor (en referencia al Consejo del Fútbol de Boca) . Riquelme y sus amigos armaron este fracaso", explotó en vivo durante su programa en radio Mitre.

"Los hermanos de Riquelme manejan el club, hay una causa de hecho por reventa de entradas", dijo Edu en llamas tras la frustración de no ganar la séptima y alcanzar a Independiente, que sigue siendo el Rey de Copas.

Pero las críticas no terminaron ahí y fue más allá: "Se están afanando el club. Hasta los pallet de cerveza se llevan (dicen) para venderlos en algún supermercado amigo", acusó con dureza.

Y dejó marcada su postura de cara a las elecciones que se vienen en diciembre en Boca. "Es como Alberto Fernández, habla de cuatro años maravillosos, solo él se lo cree".

"Los hinchas de River me gastan y desean que Riquelme se quede 100 años en el club. No me lo banco. Riquelme es Cristina y Ameal bueno.. ¿hay presidente?", disparó.