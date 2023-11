El Papa no pudo dar un discurso frente a un grupo de rabinos: "No estoy bien de salud"

El papa Francisco afirmó hoy que "no" está bien de salud y prefirió no leer un discurso que tenía preparado en un encuentro con rabinos europeos.

"Gracias por esta visita que a mí me gusta tanto, pero sucede que no estoy bien de salud y por esto prefiero no leer el discurso sino dárselos y que se lo lleven", dijo el Sumo Pontífice, con la voz afectada, al recibir a un grupo de rabinos europeos.

El Papa, de todos modos, mantuvo su agenda de hoy que incluyó un encuentro de 40 minutos con el líder catalán Pere Aragonés.

De acuerdo a lo previsto, Francisco, de 86 años, recibirá esta tarde a cerca de 7.000 niños de 84 países en el marco de una iniciativa vaticana por la paz.