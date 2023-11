Milei se aferra a la dolarización

eleconomista.com.ar

El mercado financiero se dio vuelta. Antes de las elecciones generales, el dólar estaba lanzado ante la posibilidad (se creía cierta) de una dolarización inevitable y a cualquier precio. El triunfo de Sergio Massa abortó rápidamente esa apuesta.

No sólo eso. El “abrazo de oso” de Mauricio Macri que recibió Javier Milei funciona también como un corsé para esa idea, si bien el candidato libertario se encargó en las últimas horas de aclarar que ese plan “no es negociable” a pesar de que ese tema forma parte un mínimo desacuerdo con el ala dura de Juntos por el Cambio.

El fuego cruzado contra el libertario ya no es entre los aliados de Macri que, como dijo su ex vocero en la Casa Rosada Hernán Iglesias Illa, votar a Milei es “comerse un sapo”, sino entre la propia tropa de LLA. Un histórico como Carlos Rodríguez se quejó públicamente de ser ninguneado por el equipo del candidato y que no es consultado en temas económicos, mientras que se percibe un vacío en términos de conducción entre sus referentes más mediáticos (Darío Epstein y Diana Mondino, por caso).

El espacio libertario es, en definitiva, un libre albedrío descoordinado que choca muy claramente con la campaña de Massa, un político profesional y de varias batallas, que hasta habla en la TV -y sin sonrojarse- de haber llegado para “estabilizar la economía” a pesar de que todas las variables empeoraron durante su año y medio en Economía.

Lo único que se “mueve” hacia algún lado en el repertorio libertario es su plan dolarizador. Emilio Ocampo, por expresa orden de Milei, es el único que está trabajando con un objetivo claro y que está confirmado como presidente del Banco Central para eventualmente discontinuarlo.

Para elaborar el plan de desmantelar el Central convocó a un ex funcionario macrista: Mariano Flores Vidal, ex Gerente General del Banco Central y otrora mano derecha de Federico Sturzenegger.

Flores Vidal actúa, por ahora, como asesor de Ocampo en su plan dolarizador y en la parte de la política monetaria, en términos de cómo ejecutarlo. El economista todavía no tendría cargo en caso de que la LLA gane las elecciones, pero es la persona más cercana a Ocampo.

El ex gerente del BCRA fue convocado mucho antes de que se empezara a nombrar a Strurzenegger como un hombre fuerte en el equipo económico de Milei. Para el ex titular del Central que escribió una nota pública en Perfil apoyando a Milei, su destino sería el Ministerio de Economía. Al menos ese es el pedido de Macri. Se verá.

El candidato libertario está, según fuentes cercanas, “agobiado por una campaña que lo está matando”. Cuentan en su círculo íntimo que nunca pensó en bajarse, como intentó instalar el massismo vía sus periodistas y medios, pero reconocen que este tramo está siendo más difícil de lo imaginado.

“Sabemos que tenemos a todos en contra. Incluso a parte importante de Juntos por el Cambio que nos demonizaron y ahora no son creíbles. Si tenemos oportunidad de ganar va a ser porque la gente se hartó del kirchnerismo. Pero el aparato de la casta está funcionando a full”, explicaron.

Lo cierto es que sea Milei o Massa, las expectativas están por el piso. El candidato oficialista le adelantó a la cúpula de la Unión Industrial (UIA) lo que serían sus ejes de gestión. En ningún momento fue explícito en términos de medidas concretas, sino que repitió el slogan de mantener el status quo pero más emprolijado. Massa habló de cierto sinceramiento cambiario, pero progresivo: se cree, un desdoblamiento como funciona actualmente con un dólar arriba de $500 para las exportaciones y otro financiero más cerca al dólar MEP. Se intuye que mantendrá la intervención, por ende no será completamente de mercado.

Otro aspecto que desliza el candidato oficialista es su plan para llegar a cierto equilibrio fiscal: sería vía quita de exenciones impositivas a empresas y aumento de impuestos a los “ricos” de la Argentina, sea empresas o individuos. El esquema es peligroso: podría acelerar la inmigración hacia Uruguay u otros destinos.

Por lo pronto, Massa quema las naves y lanzó un “Plan Platita” reloaded, congelamiento de precios de la carne, y demás, para seguir fogoneando su intención de voto. El déficit, con una recaudación a la baja, se encamina a ser más de 3% del PIB cuando se había prometido 1,9% al Fondo. Pasaron cosas.

cómo nos ven desde el exterior

La visión del exterior es descarnada con la Argentina, sea la Argentina de Massa o de Milei. Diego Ferro, CEO de M2M Capital en Nueva York, dice que en el exterior hay reparos con los dos candidatos. “El problema es que la situación actual es realmente muy seria, y no hay solución a largo plazo a menos que no se hagan unos cambios muy profundos de cómo funcionan un montón de cosas, el tema fiscal, el tema previsional, el tema laboral, y yo creo que la gran duda que hay ahora es de implementación”, sostiene. “Hay mucha presión acerca de lo que representa Massa, acerca del kirchnerismo y Milei con sus ideas, el tema es, ¿van a poder cambiar lo que está pasando o no? Y yo creo que es bastante complicado, y de ahí que de afuera, se ve que los dos tienen defectos distintos”, apuntó.

“Parte de lo que se ve es cierto escepticismo acerca de lo que pueda llegar a pasar. O sea, es una cuestión más que nada de esperar y ver qué pasa, y de ahí que hay cierta apatía de afuera respecto a lo que puede llegar a pasar desde un punto de vista económico en el país”, afirmó Ferro, uno de los argentinos más experimentados en Wall Street.