La pelea con sus hijos Charlotte y Alex Caniggia tuvo rebote: Picantes mensajes de Mariana Nannis a su nieta Venezia

De una. Ahora, la mediática publicó enigmáticos posteos sobre la llegada de su nieta.

“Una mamá así no hace bien. Es mejor tenerla lejos”, con esa frase Charlotte Caniggia decidió poner fin a la relación con su madre y dar vuelta la página a un conflicto que parecía no tener solución. Sin embargo, la reacción de Mariana Nannis no tardó en llegar. A través de su Instagram, la mediática publicó una serie de fotos en donde forma la V con sus dedos.

Así, la mediática explicó que se trataba de una referencia a Venezia, el nombre de su nieta. La madre de Charlotte y Alex Caniggia subió dos stories a su Instagram. En la primera de ellas se muestra formando la V con sus dedos, acompañada de la frase ‘Feliz día’. En la siguiente, casi en el mismo plano, repite el gesto pero esta vez agrega: ‘V de Venecia’.

En las redes, los comentarios estaban a full. Y Nannis aprovechó para responderle a muchos de los que comentaban y tuvo picantes cruces.: “Lo peor que le puede pasar a una persona es criticar a otra, siempre todo te va a molestar y más viniendo de una mujer linda como yo, ubicate, y si no mirate al espejo, así te ubicás solita”. Otro de los comentarios que decidió responder la ex pareja de Claudio Paul Caniggia fue: “Qué oscura estás de alma. Para qué tuviste hijos si no le ibas a dar amor y cuidado. Que Dios te ayude a cambiar”. Furiosa, la mediática fue tajante y devolvió: “Seguí vendiendo tupper”.

Vale recordar que, después de meses de intentar recomponer la relación, Charlotte Caniggia decidió poner punto final al trato con su madre: “Yo la perdono, no quiero tener relación con ella porque no es muy buena, no es sano. Hablé con ella el día de la madre, la felicité por su día y empezó a hablarme cosas y me trató un poco mal y no quiero tener más relación con ella”.

Por último y en ese sentido, Charlotte intentó explicación: “Creo que el problema es de ella, está enojada por el divorcio porque todavía sigue con el tema y no le han dado su parte y eso la afecta mucho a mi mamá. Nosotros somos los hijos, no tenemos la culpa y ella tendría que enojarse con su exmarido, ellos fueron los que se casaron, si se separaron problema de ellos, nosotros como hijos no tenemos el problema”.