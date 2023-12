Llegó la hora: asume Milei: asamblea, jura y noche de teatro

Javier Milei y Victoria Villarruel asumirán esta mañana como presidente y vicepresidenta de la República Argentina, en una jornada de traspaso de mano regida por los actos protocolares pero que contara con pequeñas diferencias a las ceremonias anteriores a pedido del equipo del economista libertario.

La agenda del presidente electo marca que cerca de las 10.30 dejará el hotel Libertador para dirigirse rumbo al Congreso Nacional a donde llegará escoltado por el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.

La primera parte de la Asamblea Legislativa será presidida por la vicepresidenta saliente, Cristina Kirchner, quien llevará adelante la designación de los legisladores que formarán parte de las Comisiones de Interior y Exterior, encargados de recibir a Milei y Villarruel en la explanada.

Tras una serie de formalidades, entre las que se encuentra la firma de los Libros de Honor del Honorable Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación, comenzará el acto de traspaso. Primero Cristina Kirchner le tomará juramento a su sucesora en la vicepresidencia Victoria Villarruel quien a partir de ese momento quedará al frente de la Asamblea Legislativa.

Villarruel será quien le tome juramento a Javier Milei como nuevo presidente, luego el Escribano Mayor de Gobierno leerá el acta correspondiente y se procederá al traspaso de insignias a cargo de Alberto Fernández quien le entregará la banda y el bastón de mando.

Una vez finalizada la ceremonia será el turno del primer discurso de Javier Milei como presidente de la nación. A diferencia de sus predecesores no lo brindará dentro del recinto sino que será en las escalinatas del ingreso al Congreso, emulando así a las asunciones de los mandatarios de los Estados Unidos, que lo hacen desde las puertas del Capitolio.

Con el discurso finalizará la Asamblea Legislativa y el nuevo presidente partirá en el auto oficial por Avenida de Mayo hasta la Casa de Gobierno. Lo mismo hará la vicepresidenta Victoria Villarruel pero en otro vehículo.

En la Casa Rosada, Milei cumplirá el protocolo de recibir el saludo de las delegaciones extranjeras que llegaron al país para la asunción. A las 17:30 le tomará juramento a sus ministros y secretarios de Estado en el Salón Blanco. Luego a las 19 habrá una ceremonia interreligiosa en la Catedral Metropolitana y la actividad oficial finalizará con una función especial en el Teatro Colón a la que están invitadas los mandatarios internacionales.

De protocolos y costumbres

No todos los actos protocolares que se verán a lo largo del día de hoy están pautados por las leyes. Si bien la transmisión de insignias es un paso inevitable, no es más que una tradición que se fijó en 1960 bajo el Reglamento de Ceremonial de la Presidencia, pero no se encuentra en la constitución.

En contraparte el protocolo de la jura del presidente y vicepresidente ante el Congreso reunido en Asamblea si esta instituido en el artículo 93 de la Constitución Nacional.