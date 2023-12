Los bancos se adelantaron y ya vendían el dólar oficial a $700

El dólar minorista alcanzó una cotización máxima de 700 pesos para la venta en algunas entidades bancarias privadas ayer adelántadose a los anuncios que realizó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Mientras, el precio dólar blue rebotó fuerte y cerró en la punta vendedora en $ 1.070 sobre el cierre del mercado, en una rueda de alta volatilidad, mientras se esperaba también las nuevas medidas. La expectativa estarán puestas hoy en la reacción con el informal ante la fuerte devaluación.

La divisa paralela fue escalando ayer hasta tocar tocar un máximo intradiario de $ 1.075 y la brecha con el tipo de cambio oficial alcanza el 190 por ciento. A l año anterior se negociaba a $ 346.

La cotización en el mercado marginal llega a su tercer máximo del año, después de escalar hasta los $ 1.080 el 22 de noviembre pasado y los $ 1.075 en el día anterior.

El precio del dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 365,50 pesos para la compra y 400,50 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista retrocedió a 366,45 pesos por unidad. Desde hoy valdrá el doble.

Los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza. El “contado con liquidación” (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 3,3 %, a 1.032,34 pesos por unidad.

El “dólar bolsa” o “dólar MEP” (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlo y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) aumentó 1,8 %, a 1.011,46 pesos por unidad.

El precio del dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro o solidario, con la carga impositiva, operó por encima del blue a $1.178,97 y el cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1007,24, según el promedio del mercado.

VUELVE A OPERAR

Mientras, el Banco Central resolvió dejar sin efecto la Comunicación A 7915 que estableció un virtual feriado cambiario, con lo cual se dejó liberado al mercado para operar hoy con normalidad.

“Estos días se necesitó contar con el permiso del BCRA para operar. De acuerdo a esta resolución mañana (por hoy) volveríamos a poder operar, después de las 5 de la tarde en qué condiciones”, indicó el especialista Christian Buteler.

“Queda sin efecto la norma que obligaba a la demanda de divisas a contar con la previa autorización del BCRA, a partir de mañana (por hoy) seguramente para normalizar la actividad del mercado una vez que se instrumenten las medidas que anunciaron”, agregó Gustavo Quintana, operador de PR Mercado de Cambios.

Frente a esta situación, algunas entidades del sector privado decidieron incrementar la cotización de la divisa estadounidense a modo de cobertura, ante la necesidad de sus clientes de abonar la liquidación de sus tarjetas de créditos con compras realizadas en el exterior o vía courier.

La cotización más alta -en base al relevamiento del BCRA- correspondió al Banco Galicia que alcanzó los $700, seguida por el ICBC en $540, mientras que en Supervielle, Patagonia, Santander e Itaú fue de $500.

El volumen operado hoy en el segmento de contado fue de US$ 8,472 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) no hubo operaciones y el mercado de futuros Rofex por US$ 140 millones.