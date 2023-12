Farmacéuticos piden reunión con PAMI para garantizar medicamentos

La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) junto a otras entidades con representación en más de 14.000 farmacias en todo el país pidieron una audiencia “urgente” con las nuevas autoridades nacionales y puntualmente del PAMI con la finalidad de abrir una instancia de diálogo y acción “necesaria” para sostener los mecanismos operativos vigentes que “garanticen la continuidad del acceso de los adultos mayores a los medicamentos”.

Desde la FACAF explicaron que enviaron una nota firmada junto a la COFA, AFMSRA, Asociación Mutual Farmasur y FEFARA, al nuevo titular del PAMI solicitando una reunión porque resulta necesario “analizar el actual escenario de la prestación de medicamentos debido a los aumentos importantes de precios a fin de evitar el desabastecimiento y sostener con normalidad el desarrollo de los convenios vigentes”.

“Resulta muy importante llevar tranquilidad y previsibilidad a las farmacias prestadoras, así como ofrecer nuestra mayor disposición para el trabajo conjunto en pos de que los beneficiarios del PAMI no se vean afectados en el acceso al medicamento, así como la provisión de Pañales-HAD y campañas de vacunación”.

Por su parte, el Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, la situación “es caótica” y, por ello, “es urgente saber qué va a hacer este gobierno”, dijo.

“Los precios están desbocados. Esta semana hubo aumentos de hasta el 70 por ciento. Es una cosa disparatada. Y eso hay que hablarlo con las autoridades porque no hay financiamiento posible. Uno no puede dar cobertura de medicamentos en un esquema inflacionario como este porque, cuando hay que reponer, no se puede costear”, dijo el dirigente en declaraciones periodísticas.

En tanto, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, aseguró que “hoy los medicamentos no se consumen conforme al pedido del médico en término de dosis sino en base a lo que uno tiene en el bolsillo. Hace cuarenta años que trabajo de Gerontología y lo que veo hoy no lo viví nunca”.