El Gobierno, contra los piqueteros: "El Polo Obrero maneja una caja de 5.461 millones de pesos, siempre extorsionando"

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy que las organizaciones piqueteras que marcharán esta tarde tienen "temor a que pierdan el negocio" y dijo que el Polo Obrero, una de las convocantes, "maneja una caja de 5.461 millones de pesos, siempre extorsionando o maltratando a la gente que necesita estos planes y tiene necesidades".

"Hasta el momento se recibieron 8.900 denuncias en la línea 134 y el protocolo se está desarrollando con total normalidad, con controles preventivos en estaciones de trenes y accesos a la ciudad", indicó el vocero en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Las declaraciones del vocero de Milei las hizo en el marco de la convocatoria de Unidad Piquetera (UP), que marchará a Plaza de Mayo esta tarde contra las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno, y en rechazo del protocolo anti piquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo se realizará a partir de las 16 y será por el aniversario del estallido social de diciembre de 2001. Cabe destacar que este mediodía, los movimientos piqueteros de La Plata se reúnen al mediodía en la Estación de Trenes de 1 y 44, desde donde partirán para participar de la movida en CABA.

Adorni, duro con los piqueteros

Adorni dijo que los piqueteros convocaron a la marcha por el "temor a perder el negocio" de la intermediación de los planes sociales e informó que hasta el momento se recibieron 8.900 denuncias en la línea 134 por supuestas amenazas para participar de la movilización.

"Todas las organizaciones que hoy convocan a la marcha son las que efectivamente actúan de intermediarios entre el plan social y el beneficiario. Entendemos que detrás de eso hay un gran negocio. Y por eso los motivos de la marcha es precisamente el temor a perder ese negocio", aseguró el portavoz, y ejemplificó: "El Polo Obrero maneja una caja de 5.461 millones de pesos, por supuesto siempre extorsionando y maltratando a la gente que necesita los planes y que realmente tiene necesidades".

Asimismo, recordó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció días atrás "cuál va a ser la metodología que se resume en la sencilla frase 'el que corta no cobra" así como "priorizar las ayudas de asignación directa en donde no hay intermediarios como puede ser la AUH". En la rueda de prensa, Adorni explicó que el protocolo de orden público anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "se está desarrollando con total normalidad, con controles preventivos en estaciones de trenes y accesos a la ciudad".

Recordó además que está "a disposición" la línea telefónica 134, a través de la cual "se puede hacer la denuncia aquellos que consideren que son o que están siendo extorsionados para ir a la marcha, amenazándolos con no cobrar el plan". "O como conté ayer -agregó- amenazándolos con otro tipo de cuestiones como no dejarles acceder a los merenderos o comedores si no van a las marchas o con una multa o quitándoles parte de lo que cobran de plan social".

Finalmente, precisó que hasta las 10 de la mañana de hoy, se recibieron 8900 denuncias: "Buena parte de las llamadas aportaron datos relevantes en términos de nombres, de organizaciones o punteros o algún otro dato que sirven para empezar a asignar responsabilidades penales".

La voz de los piqueteros

“Hay compañeros en los comedores populares que comen una vez al día. Hace un mes y medio que no reciben comida”, indicó el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en diálogo con Radio Colonia durante la previa de la marcha. “Esta es la primera movilización, no los vamos a dejar ajustar. Seremos miles de trabajadores. Lo de Caputo es un golpe a los trabajadores”, ahondó.

A su vez, el dirigente piquetero sostuvo que los canales de comunicación con el secretario de Familia y Niñez, Pablo De la Torre, están cerrados. “Nunca pude hablar con De la Torre y le pedimos una reunión específicamente y urgente frente a esta situación”, explicó Belliboni.

Protocolo antipiquetes

Las organizaciones sociales confirmaron que se movilizarán a pesar de la implementación del protocolo antipiquetes dispuesto por la ministra de Seguridad y las advertencias de la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien anunció que le quitará los planes sociales a las personas que asistan a las marchas y corten las calles.

Por su parte, el dirigente ferroviario y referente del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), Rubén "Pollo" Sobrero, manifestó en conferencia de prensa que será una marcha “crucial” para la sociedad. “Es una marcha crucial para todos aquellos que nos están mirando, porque lo que se define en Argentina es, si cuando vos quieras salir a discutir por un aumento salarial o por una paritaria, vas a tener que pedir permiso o tenés derecho a reclamar”, consideró Sobrero.

En la misma línea, el dirigente sindical aseguró que las “amenazas” que está llevando adelante el Gobierno tienen como objetivo “hacer pasar un ajuste y que la gente no proteste”. Por su parte, durante la previa del 20D, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) pidió la inconstitucionalidad del protocolo anti piquete diseñado por la cartera de Seguridad.