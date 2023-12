Eduardo Feinmann sufrió una gravísima amenaza: "Te voy a matar"

El periodista Eduardo Feinmann realizó hoy un posteo en la red social X (ex Twitter) para denunciar que él y su familia recibieron amenazas de muerte. Además, compartió captura de pantalla de los mensajes que le enviaron.

"Si seguís hablando a favor de Javier Milei, te voy a matar a vos y a tu familia", puede leerse en uno de los textos que compartió el periodista del canal LN+.

Feinmann no sólo dio a conocer esos mensajes sino que además afirmó que "las amenazas de muerte no me amedrentan" y que serán sometidas a investigación.

En otro mensaje, puede leerse que las amenazas no son sólo contra él y los suyos. "A Milei le va a pasar lo mismo", dice.

Tras dar a conocer lo sucedido, el periodista recibió el apoyo de sus seguidores, aunque también se hicieron sentir sus detractores.