VIDEO.- Alumnos de La Plata presentaron proyecto de ONU en Venezuela y le regalaron la camiseta del Lobo a Maduro

Un grupo de estudiantes secundarios del colegio San Simón de La Plata fue recibido por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un programa de la televisión venezolana en reconocimiento a un proyecto pedagógico basado en el Modelo ONU, en el que oficiaron de diplomáticos y embajadores en defensa de los intereses del país bolivariano. La comitiva platense contó con la presencia de la directora del establecimiento y de un profesor de Historia que impulsó la iniciativa, quien además le regaló al mandatario, en vivo y en directo, una camiseta de Gimnasia.

La actividad pedagógica del Modelo ONU cuenta en La Plata con una instancia "preparatoria" que los colegios llevan adelante en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y otra de mayor envergadura que se realiza en la República de los Niños. En total reúne a más de 1400 alumnos del ciclo superior de unas 70 escuelas públicas y privadas de la Ciudad. En el caso de los estudiantes del colegio San Simón, participan desde hace varias ediciones y en la más reciente se encargaron de la representación de Venezuela, obteniendo numerosos premios, entre estos, la Primera Mención Mejor Delegación Venezuela.

El equipo de jóvenes "diplomáticos" está integrado por Timoteo Martocci en Comisión de Asuntos Jurídicos (ORO Mejor Delegado); Federico García Einschlag en Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (Segunda Mención Mejor Delegado); Francisco Jordi Caporale en Organización Mundial de la Salud (ORO Mejor Delegado); Eugenia Benítez en ONU Mujeres (Primera Mención Mejor Delegada); Tobías Fernández Rech en Consejo de Derechos Humanos (Bronce Mejor Oratoria); Lucía Vetere Muñiz en Consejo Económico Social (Bronce Mejor Delegada); Santiago David Herrero en Sala de Tratados Internacionales (Mejor Tratado y Bronce Mejor Delegado) , y Lucía Bonfiglio (Oro Mejor Oratoria) y Joaquín Chiappa en Asamblea General.

Las actividades se desarrollaron durante el mes de septiembre, tras varios meses de ardua preparación en política, economía y otras disciplinas propias de las relaciones internacionales vinculadas con Venezuela. Dada la descollante intervención pedagógica, el material llegó a manos de la embajadora de Venezuela en la Argentina, María Stella Lugo, y a través de la funcionaria, al presidente Nicolás Maduro, quien reaccionó enseguida con un audio para felicitar al grupo. Posteriormente, se concretó la invitación oficial a Caracas.

En diálogo con EL DIA, la alumna Lucía Vetere Muñíz contó que el proyecto consistió en que "cada diplomático desarrolle un rol específico, lo cual requirió de una preparación de más de tres meses sobre política y otras cuestiones del país". "En mi caso estuve en el Consejo Económico Social. Es un trabajo en equipo de las cuestiones que se van a plantear, por ejemplo, la problemática del déficit habitacional"

Lucía contó que participó de varias ediciones y que "en lo personal me costó adaptarme, pero es un mundo apasionado". "El Modelo ONU no es fácil comprenderlo. Es ser diplomático. Es un mundo la ONU. Los dos primeros años son de disfrute y después te vas metiendo. Me ayudó a saber qué estudiar, como Ciencias Políticas o Sociología, o Comercio Exterior, Economía, etc.", reflexionó. "La mayoría de los que hemos participado, va a estudiar algo relacionado a la materia", enfatizó.

Sobre las repercusiones del desempeño pedagógico, señaló que "tuvimos una reunión con la embajadora María Stella Lugo, que nos escuchó, se emocionó mucho y nos dijo que quería que vayamos. Nos hizo mandar un video a Nicolás Maduro y nos llegó un audio de él”. "No lo podía creer. Era todo muy lejano. Llegamos allá y fue increíble", recordó.

Encuentro con Nicolás Maduro y regalo “Tripero”

"Llega desde Argentina una juventud que nos trae un mensaje de paz, de concordia y de amor", fueron las palabras de Nicolás Maduro en su programa de la televisión local para presentar al grupo de estudiantes platenses. Luego, el jefe de Estado los presentó uno por uno y les cedió la palabra en vivo y en directo.

La directora del colegio, Malena Martinic Magán, destacó que "los ejes de nuestra escuela son la democracia, los Derechos Humanos, la diversidad y el cooperativismo". Y explicó que a los estudiantes "les tocó a ser Venezuela, defender a Venezuela, y cada uno de ellos ocupó un rol en la ONU. Inauguraron un amor extremo por este país, fueron a la embajada, conocieron a la embajadora", subrayó.

A su turno, uno de los "diplomáticos" deslizó que "nosotros somos estudiantes muy pasionales". "No es la primera vez que nos tocó participar en este tipo de actividad pedagógica. Pero sí es el país con el que más nos ha tocado conectar y con el que más coincidimos, con los valores que rigen a su pueblo. Mucho cariño, calidez y mucha pasión es lo que tanto caracteriza al pueblo venezolano". "La idea es poder transmitir los valores de este pueblo tan humilde y que tanta bondad transmite", manifestó.

Lucía, afirmó que "no es la primera vez que estamos en un modelo de Naciones Unidas, nos ha tocado representar varios países y banderas. La bandera que más representó Venezuela fue la de la revolución y por eso nos fue tan bien". "Representar a un país que sabemos que está bajo tantos estigmas y prejuicios no fue fácil. Por eso hemos trabajado e investigado a lo largo de semanas", dijo.

Por su parte, Maduro acotó que "la manipulación, el daño y la mentira, nos hizo daño pero hemos salido más fuertes".

Timoteo, otro de los embajadores platenses, enunció: "La verdad, presidente, es un orgullo máximo estar acá. La hospitalidad de los hermanos venezolanos es incomparable con cualquier otra, nos han hecho muy felices hasta ahora. Representamos a Venezuela en Naciones Unidad con mucho orgullo, como si fuéramos ciudadanos de este país".

En una nueva intervención el mandatario comento que "ustedes son ciudadanos de la Patria Grande, que la queremos mucho, la patria de Bolívar y San Martín. Qué viva Argentina, qué viva Venezuela". Y tras ello pidió: "Vamos a tomarnos 'selfie'".

Uno de los momentos más anecdóticos del encuentro lo protagonizó el profesor platense de Historia, Juan José Pis Diez, al obsequiarle a Maduro una camiseta de Gimnasia con el número 10 y el apellido del presidente venezolano estampados en la espalda.

"Una de las mejores experiencias de enseñar como docente, no con un manual, sino a través de una experiencia de vida, que va a marcar la vida de diez jóvenes que han venido acá", reflexionó el educador. Como era de esperar, en ese momento los presentes en el estudio televisivo recordaron el paso de Diego Maradona como director técnico del Lobo.