Nicolás Cabré, ¿juega a dos puntas?: una de las novias sería de La Plata y dice que es la "oficial"

La noticia es una bomba en el mundo del espectáculo y tiene vínculos con La Plata. En las últimas horas revelaron que el actor Nicolás Cabré habría mantenido dos relaciones en paralelo. Una de ellas sería con una modelo de nuestra ciudad.

Así, según confesó la periodista Majo Martino, en el programa "Mañanísima", Cabré habría jugado "a dos puntas", y una de las mujeres viviría entre nuestra ciudad e Italia. Con ellas habría mantenido una relación al mismo tiempo, según reveló: “La semana pasada contamos que Nicolás Cabré estaba en pareja con Jazmín Macino, una productora que lo conoció haciendo una obra de teatro en Rosario y que empezaron a salir, incluso habían ido a comer con Rufina”, señaló la panelista, al tiempo que agregó: “Cuando contamos esa noticia, me escribe por Instagram una chica que se llama Arianna Surur y me dice ‘¿lo que contaron es verdad? Yo soy la novia de Nico, estoy saliendo con él desde el mes de enero’”.

Y entonces, se supo: “Ella es artista plástica, vive entre Italia y La Plata y me aseguró que "‘toda mi familia sabe que es mi novio’ también me contó que se habían separado hace un mes porque había visto algo raro con otra chica en México y que lo volvió a ver ayer”, siguió.

Para finalizar, desde el mencionado programa explicaron: “Ariana me dice que él la puso en un lugar de novia, viajaron juntos a Mendoza, me dijo ‘conocí a su hija y él me dice que soy su novia, ¿cómo puede ser que esté con otras también?’. Ella estaba en Italia y volvió a Argentina para estar con él”, cerraron para revelar semejante bombazo.