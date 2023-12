Marcelo Tinelli habló de Joaquín Furriel, el novio de Guillermina Valdés

Por estos días, sabido es que Tinelli está a pleno con Milett Figueroa desde que blanqueó su relación y se muestra muy enamorado.

Lo que sorprendió fue la rapidez con la que decidió exponer su incipiente vínculo. Sucede que ahora existen rumores de una picante teoría ya que el conductor del Bailando, habría confesado su romance porque Guillermina está en pareja con Joaquín Furriel.

Así, por primera vez Marcelo habló del novio, de la mamá de su hijo Lolo: "Sigo siendo vecino de Guillermina. Con ella nos cruzamos en el gimnasio. Lolo baja y sube permanentemente, la verdad muy bien", expresó Marcelo Tinelli

Y en este sentido ´confesó: "No lo he visto nunca a Joaquín. Pero las veces que lo he visto, sin haber sido novio de Guille ha sido muy buena onda. Conmigo va a tener la mejor siempre. Lo admiro como actor, además", expresó Marcelo.

Para finalizar, desde los diferentes programas de la farándula aseguraron: "Marcelo es tan enamoradizo y tan intenso en el amor, tan entregado, que apuesta, que forma familia, que se juega, que le cuesta soltar. Y en ese soltar va eligiendo una parecida a la anterior. Milett y Guillermina son un calco", coincidieron desde la tele.