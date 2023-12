VIDEO.- Robo con pistolones, intento de asfixia y bronca con la policía: una pesadilla de 2 horas para tres familias de La Plata

Tres delincuentes fuertemente armados perpetraron esta madrugada una serie de robos en la localidad de Ringuelet, en La Plata, en donde tomaron como blanco a tres familias a las que les hicieron vivir una verdadera pesadilla.

La dramática secuencia delictiva tuvo lugar en la cuadra de 3 bis entre 519 y 520. Una de las víctimas aseguró que dormía en su casa cuando los malvivientes ingresaron por el techo, se metieron en la pieza de su hijo y lo tomaron como una suerte de rehén.

"Por lo que decían, se equivocaron, no querían entrar en mi casa, pero entraron igual, por los techos, y al primero que vieron era a mi nene, que estaba durmiendo en su pieza", afirmó el titular de la casa.

"Eran tres tipos con unos pistolones impresionantes. Te daba impresión. Lo levantaron a nuestro nene. Después pidieron plata. Aunque, comunicándose entre ellos, decían que no era mi casa el objetivo y que se habían confundido. Pero no les importó, revolvieron todo", describió sobre los asaltantes.

Más allá de que los delincuentes se equivocaron con el objetivo, afirmó que "nos tuvieron prácticamente de rehenes durante dos horas". Después se dedicaron a andar por los techos para robar en la casa de los vecinos. "A una vecina le sustrajeron dólares, un televisor y otras pertenencias. Después a los otros vecinos no sabemos bien qué les sacaron", sostuvo.

"Iban y venían por los techos como si fueran gatos. Nos encañonaron y nos decían que nos iban a matar. A mi nene casi lo asfixian porque le atan la boca. A mí intentaron asfixiarme con una almohada", recordó sobre el temible accionar de los delincuentes.

La terrorífica escena se prolongó hasta pasadas las 4, dijo. "Los televisores que se robaron los cargaron en un auto del trabajo de mi señora, un Volkswagen Gol que está ploteado con la gráfica de la empresa de salud, una obra social en donde trabaja ella, es un VW Gol negro", detalló.

"En ese tiempo iban y venían por los techos. Hicieron lo que quisieron durante dos horas. No eran de acá, porque todo el tiempo preguntaban dónde estaba la avenida 520 y por dónde iban a escapar", remarcó. Según expresó, eso pudo haber facilitado el accionar de la policía si esta hubiese actuado a tiempo.

Sin embargo, el sabor amargo por el robo sufrido se hizo más profundo al momento de ir a radicar la denuncia a la comisaría Sexta de Tolosa. "Fui a la Sexta, no había nadie, me meto al fondo, quiero hacer la denuncia, salió uno lo más pancho con una radio. Había un oficial que estaba en una oficina con la luz apagada, el tipo estaba durmiendo. Ahí el que me iba a tomar la denuncia salió prepotente. Uno me quiso pegar. Ahí me enojé y me indigné", lamentó la víctima.

Asimismo, contó que antes de eso “una chica dio aviso a la policía” por teléfono pero el patrullero siempre se demoró. "La UTOI actuó de 10, porque vino, pero la Sexta es una vergüenza total, para cuando mandaron el patrullero ya había pasado todo. No lo podemos creer. Los delincuentes no eran de aquí y podían haberlos atrapado", sostuvo.