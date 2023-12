Revelaron nuevos detalles de la autopsia de Silvina Luna: "Todo material ilegal"

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de este año, después de haber estado internada 79 días en el Hospital Italiano; llevaba una década luchando contra una insuficiencia renal, producto de una mala praxis en una cirugía estética que le realizó el médico Aníbal Lotocki.

Mediante el transcurso de su enfermedad y luego de su muerte, uno de sus íntimos amigos de la farándula, Ángel de Brito, era el encargado de hablar sobre el día a día, contando las buenas y malas noticias.

En estas últimas horas, habló en su programa LAM y dio detalles de algunas novedades que surgieron luego de su autopsia: "Me dijeron varias cosas, una que el cuerpo médico forense fue muy presionado, que hubo mucho dinero de por medio, no con el cuerpo, sino en otras instancias de la Justicia, para dilatar los plazos, atrasar ciertas cuestiones, para que no se concreten algunas acciones judiciales”.

Asimismo, al respecto de lo que se encontró dentro del cuerpo de Silvina una vez que se realizó la autopsia, reveló: "Un sin número de elementos químicos mezclados con silicona y un pegamento sulfurado. Esta es la mezcla que hay en el cuerpo de Silvina Luna".

Por otra parte, el conductor impactó con la frase “Todo ilegal, todo material ilegal": "Se usa solo para un relleno pero en las cantidades que había en su cuerpo obviamente tenían una consecuencia letal”, añadió.