Marcelo Romero antes de asumir con Bullrich: “Los tres poderes se confunden y dicen que el delincuente es la víctima”

El abogado platense Marcelo Romero, quien hasta este año ejerció en la Justicia como fiscal del Ministerio Público, será designado en las próximas horas subsecretario de Seguridad de la Nación , área que depende de la cartera homónima que comandará Patricia Bullrich en el gobierno de Javier Milei.

“Hay mucho por hacer. Podemos empezar a cambiar algunos paradigmas que fueron abandonados por la lógica misma, donde se confunde al criminal con la víctima y eso no debe pasar. Uno puede tener posturas, pero no podemos dejar o seguir confundiendo la víctima y el victimario”, dijo Romero en AM 1420.

LEA TAMBIÉN El ex fiscal Romero acompañará a Bullrich en el ministerio de Seguridad

“Los tres poderes se confunden y dicen que el delincuente es la víctima y no, es al revés. Hoy se discute si el delincuente es una víctima y no, no lo es”, remarcó.

Acerca de su designación, el ex fiscal de La Plata comentó que “es un paso muy importante y fue un año de muchas definiciones. Deje el poder judicial después de 35 años y no tuve tiempo de asumir esa nueva realidad, porque una vez que se presentó la renuncia, me llamó Patricia Bullrich para sumarme en su proyecto y después como candidato a Senador y hoy, como subsecretario”.

“Nunca imaginé que íbamos a tener un papel importante como el de Seguridad y de Defensa Nacional, con referentes importantes de Juntos. Uno tiene la esperanza de ser convocado por Patricia y se me ofreció el cargo de subsecretario. Hay varias subsecretarías, así que hay que ver en qué lugar estaré”, explicó el futuro funcionario judicial.

En la entrevista en el programa Sala de Situación, con respecto al tema de seguridad, Romero recalcó que “es un tema muy importante en el país junto con el económico. Es un papel importante el que va a tener y si se concreta mi designación, espero dar lo mejor”.

Por último, destacó que “Patricia Bullrich tiene la decisión y el apoyo del Presidente, para poder trabajar en estos temas de real importancia en materia de seguridad. Va a haber un trabajo con todas las fuerzas, con inteligencia criminal y trabajar a fondo con todos los temas preocupantes”, finalizó Romero.