Las novelas de las estatuas que van y vienen...

De la mano con los gustos, intereses y referencias que tiene cada sector político de la Argentina, muchos símbolos adquieren preponderancia o quedan relegados en determinados momentos. Y cuando se da un cambio de mando, como el que se aproxima, es muy común que “adquieran” vida y cambien de “hábitat”. O que salgan de un depósito y queden expuestos a las luces junto a otros pares.

¿Adónde va todo eso? A que en las últimas horas, por ejemplo, Cristina Kirchner mandó a sacar una estatua de Néstor Kirchner que estaba instalada en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y la envió a Quilmes, un distrito afín al kirchnerismo, al mando de la intendenta Mayra Mendoza.

La escultura, que originalmente fue colocada en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Quito, Ecuador, llegó al CCK en octubre de 2020 como parte de la celebración del décimo aniversario de la muerte del expresidente. Ahora, antes de la asunción de Javier Milei, el monumento fue trasladado a Quilmes, según confirmaron fuentes de ese municipio.

“Era una gestión que estábamos haciendo desde antes del cambio de gobierno. La intendenta solicitó permiso a Unasur para el traslado”, detallaron desde el municipio.

La nueva directora del CCK, Valeria Ambrosio, confirmó que la escultura ya no está en el lugar, aunque negó que haya sido una decisión de las autoridades que asumirán mañana.

“La estatua se la llevaron, no se sacó. Se la llevó Cristina, nadie la sacó”, dijo Ambrosio en diálogo con la periodista María O’Donnell en radio Urbana Play.

El busto de Carlos Menem

Además, la futura funcionaria negó que vayan a modificar el nombre del lugar, tal como indicaban algunas versiones. “No, es ridículo eso, no me parece que sea algo inteligente de hacer. Es un lugar que nació de una manera, tiene un nombre y tiene una identidad que conservar”, subrayó.

La estatua de Kirchner fue un regalo del gobierno de Cristina Kirchner a la Unasur a finales de 2014. Esa donación del Gobierno argentino tuvo un costo estimado en USD 114.000 y la pieza fue elaborada en Buenos Aries por el escultor Miguel Gerónimo Villalba.

El monumento, que retrata en cuerpo entero a un Kirchner con una mano alzada y la corbata al viento, fue inaugurada en el 2014 con un gran acto en el que participaron Cristina Kirchner, Rafael Correa y Dilma Rousseff, entre otros.

EL BUSTO DE MENEM

Por otro lado está un busto del expresidente Carlos Menem, que debía ser instalado en la Casa Rosada junto al de otros ex mandatarios. Este fue realizado hace tiempo y, por razones que nunca quedaron claras, no fue ubicado donde estaba previsto. Se especuló, por cierto, con que había sido una orden de Cristina Kirchner. Y que Alberto Fernández prefirió no enfrentarse con la vicepresidenta saliente por este tema, lo que hizo que el busto terminase en un depósito. Pero el tema nunca se aclaró oficialmente.

Pero ahora, Javier Milei le prometió a Zulemita, hija del fallecido expresidente, que se encargará de colocar ese busto en el lugar que corresponde.