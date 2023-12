El gabinete trabaja en las primeras medidas

Los funcionarios designados por Javier Milei para formar parte de su equipo de trabajo se reunieron en oficinas de Retiro para terminar de delinear las primeras medidas de gobierno y el paquete de leyes que enviarán al Congreso Nacional.

Durante la mañana de ayer fueron llegando uno a uno los funcionarios designados al momento entre los que se encontraban la próxima ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la designada canciller Diana Mondino y el portavoz presidencial Manuel Adorni.

“Estamos trabajando en varios caminos. A mi me toca recibir a las delegaciones extranjeras que son muy numerosas. Es una noticia extremadamente positiva. Esperamos poder atender a todas y que vean las expectativas de nuestro país. Vamos a hacer varias presentaciones para que conozcan no solo turísticamente, sino la potencialidad económica de Argentina”, sostuvo Diana Mondino antes de ingresar a la reunión con sus compañeros de Gobierno, en las oficinas de avenida Del Libertador al 600.

En diálogo con la prensa, la funcionará que se encargará de la política internacional durante la gestión de La Libertad Avanza, destacó que entre los presidentes y referentes mundiales que asistirán a la asunción de Javier Milei estará el rey de España, Felipe VI. Y al ser consultada por la visita del mandatario ucraniano Volodímir Zelenski, expresó “entiendo que sí” vendrá a la Argentina.

Por otro lado, en cuanto a la labor del equipo, manifestó que el paquete de leyes en el que están trabajando no está cerrado y que no lo estará “hasta que no pasa por el Congreso”, pero a pesar del hermetismo anticipó que “hay muchísimos ministerios que se están reduciendo”.

Además la futura Canciller, se refirió al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur que quedó trunco y aseveró que uno de los objetivos de su gestión será “reflotarlo como pueda”. En ese sentido se mostró muy confiada y auguró que lo van a “poder resolver”.

“La Argentina tuvo una posición bastante particular. Obviamente no es nada fácil una renegociación de estas, pero ya llevamos veinte años. Hay que encontrarle el agujero al mate. Todos tenemos interés que se reflote; el asunto es lo que cada uno necesita y si se puede cumplir”, concluyó al respecto.