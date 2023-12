Estudiantes vs Defensa.- Reportan problemas en las apps y la web para sacar las entradas para la final de Copa Argentina

Como anticipó EL DIA en la edición de este sábado, desde muy temprano los hinchas de Estudiantes comenzaron con la inscripción para intentar conseguir entradas para el choque ante Defensa y Justicia por la final de la Copa Argentina, a jugarse el próximo 13 de diciembre en el estadio de Lanús, desde las 21.10 horas.

Sin embargo, hubo varias problemas para poder ingresar a las principales opciones para la llenar los datos. Al menos se han reportado varios casos de hinchas que aseguran que las apps y la página, "están caídas".

El sistema de canje por el lado del Pincha, será con una inscripción previa es a través de la App UNO, Portal Socios o UNO Ticketing, mientras que luego la venta se realizará por Autoentrada (https://ventas.autoentrada.com), que dispondrá del listado que le proveerá Estudiantes.

En total habrá serán 17.500 populares a 15.000 pesos y 2500 plateas a 30.000 pesos y la inscripción se extenderá hasta las 16 horas.

"Está colapsado", "No anda el portal", "En las apps no me entra", fueron algunos de los comentarios que llegaron a este medio, a la espera de una inmediata solución ante tanta demanda.

Vale aclarar que cantidad de inscriptos y disponibilidad, se definirá la línea de corte con la cantidad de puntos necesarios para habilitar la compra. Los socios del Interior tienen cupo propio con un requerimiento de puntos diferente y quienes superen esta línea de corte (puntos requeridos para entrar) pasarán a la posibilidad de compra dispuesta por la organización de Copa Argentina.

Aquellos socios albirrojos que no hayan alcanzado los puntos suficientes para la compra, tendrán otra oportunidad y deben inscribirse en esta nueva instancia y se habilitará un 15 por ciento de la capacidad para socios generales y para socios del interior. Para participar de este sorteo es imprescindible que previamente se hayan inscripto hoy en la APP del Club.