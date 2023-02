VIDEO. Cómo impactará en las carnicerías de La Plata el anuncio de precios congelados y descuentos

Tras los anuncios del Gobierno sobre el congelamiento de precios de siete cortes junto con algunos descuentos, EL DIA habló hoy con carniceros de barrio de nuestra ciudad.

A propósito del aumento de los precios de los cortes, un carnicero de barrio Norte dijo: "la carne aumentó un 30 por ciento y ya desde la semana anterior venia aumentando".

Tras ser consultado sobre la iniciativa del gobierno, con el congelamiento de los 7 cortes, el carnicero no dudó y dejó en claro que: "estos cortes no van a frenar el aumento de los precios de la carne y (esta medida) no llega a las carnicerías pequeñas, además en otra carne que tiene una calidad menor a la que la que yo vendo". Por otro lado, el comerciante reconoció que el vecino no deja de comprar comida, pero que se nota, cuando baja la compra de carne.

Otro carnicero prosiguió explayándose sobre la difícil situación: "Nunca llegó ningún beneficio para la carnicería de barrio, siempre fueron para los hipermercados y frigoríficos. El comercio de barrio siempre está al margen de esos beneficios, pero estaría bueno recibirlos para que nuestra clientela lo pueda aprovechar".

Por otro lado, el carnicero expuso que la gente con las promociones en los hipermercados y el uso de las tarjetas, aprovecha y compra. Ante esto dice que los carniceros "están solos, nadie nos ayuda y la cosa se vuelve pesada".

Por ultimo puntualizó: "El cliente de barrio no solamente tiene que comprar esos cortes, sino que también verduras, almacén, panadería, tiene que fraccionar el ingreso en todos esos comercios, es algo diario. A mi me mermó entre un 60/65 por ciento la venta de carne y no sabemos que mas agregarle para poder subsistir y mantener los costos fijos, ahora se vienen aumentos de luz y de alquiler, en este ultimo, de entre 80 y 90 por ciento, te volvés loco pensando en como seguir para mantener el trabajo en el negocio".