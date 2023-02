Un ex arquero de la selección argentina sufrió una grave lesión en España: "Son días complicados"

El ex arquero de Lanús, Boca y la selección argentina, Agustín Marchesín, sufrió una grave lesión en el tendón de aquiles de su pierna izquierda, por lo que tuvo que ser operado en las últimas horas. El golero se encuentra actualmente en el Celta de Vigo, de la liga de España.

Según comentaron los propios medios de aquel país y sobre todo el equipo médico, Marchesín se perderá todo lo que resta de la temporada 2022/23, ya que tendrá 8 meses de recuperación.

Tras pasar por el quirófano, dejó un mensaje en sus redes sociales, que fueron comentados por miles de usuarios dándole una muestra de apoyo muy significativa.

"Son días complicados. Vine con muchísima ilusión a este club a dar lo mejor de mi y se que estoy en deuda. Cuando todo se volvía como quería y las cosas empezaban a salir como de costumbre y me sentía realmente bien nuevamente me pasa esto, es increíble", afirmó el ex "granate".

"Solo agradecer al Celta de Vigo por el apoyo en estos momento, mis compañeros, cuerpo médico y en especial al doctor Cota por su trato, por darme tranquilidad en estos momentos, es ud un fenómeno. Agradecido con todos los mensajes de apoyo que he recibido realmente me hacen muy bien Gracias. Es un día muy triste pero se que voy a salir adelante con la ayuda de mi familia, amigos y compañeros... AFOUTEZA E CORAZÓN", concluyó en su escrito.