La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado, continúa con la fecha 2 del fútbol argentino, que lo tendrá a Estudiantes visitando a Arsenal en Sarandí. Además, juegan River, San Lorenzo y Racing. Además, por la liga de Francia, el PSG con Lionel Messi de titular, enfrenta al Toulouse. A continuación, eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Sarmiento vs Barracas Central ESPN Premium

17:00 Arsenal vs Estudiantes TNT SPORTS

19:15 Belgrano vs River ESPN Premium

21:30 Lanús vs San Lorenzo TNT SPORTS

21:30 Argentinos Jrs. vs Racing ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

09:30 Everton vs Arsenal STAR + / ESPN

12:00 Aston Villa vs Leicester City ESPN 2/ STAR +

12:00 Brentford vs Southampton STAR +

12:00 Brighton vs Bournemouth STAR +

12:00 Manchester United vs Crystal Palace STAR +

12:00 Wolverhampton vs Liverpool STAR +

14:30 Newcastle vs West Ham

LIGA DE ESPAÑA

10:00 RCD Espanyol vs Osasuna DIRECTV

12:15 Elche vs Villarreal ESPN 3/ STAR +

14:30 Atlético de Madrid vs Getafe DIRECTV

17:00 Real Betis vs Celta de Vigo ESPN 2/ STAR +

SERIE A

11:00 Cremonese vs Lecce STAR +

14:00 Roma vs Empoli ESPN 2/ STAR +

16:45 Sassuolo vs Atalanta ESPN 3/ STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Colonia vs Leipzig STAR +

11:30 Union Berlín vs Mainz 05 STAR +

11:30 Borussia Dortmund vs Friburgo STAR +

11:30 Eintracht Frankfurt vs Hertha Berlin STAR +

11:30 Bochum vs Hoffenheim STAR +

14:30 Borussia Monchengladbach vs Schalke 04 ESPN 3/ STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 PSG vs Toulouse STAR + / ESPN

15:00 Troyes vs Olympique de Lyon STAR +

17:00 Rennes vs Lille

PRIMERA NACIONAL

17:00 All Boys vs Chicago TYC SPORTS

21:20 Defensores de Belgrano vs Temperley TYC SPORTS

NBA

22:30 Golden State Warriors vs Dallas Mavericks ESPN 2/ STAR +

LIGA NACIONAL

21:00 Gimnasia vs Independiente de Oliva

22:00 Riachuelo vs Peñarol DIRECTV

SEIS NACIONES

11:00 Gales vs Irlanda ESPN Extra

13:15 Inglaterra vs Escocia ESPN Extra

COPA DAVIS

09:00 Alemania vs Suiza DIRECTV

10:00 Croacia vs Austria DIRECTV

12:00 Finlandia vs Argentina DIRECTV

12:00 Chile vs Kazajistán DIRECTV

14:00 Colombia vs Gran Bretaña DIRECTV

PRIMERA C

17:00 San Martín Burzaco vs Liniers

17:00 Laferrere vs Luján

17:00 Victoriano Arenas vs Berazategui

17:00 Atlas vs Deportivo Español

17:00 Puerto Nuevo vs Midland