La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este domingo, tendrá mas partidos de la primera división del fútbol argentino, donde estarán jugando Boca frente a Central Córdoba y también lo hará Independiente ante Platense, como otro de los duelos importantes de la jornada. A su vez, en Italia chocarán por la Serie A, Inter frente a Milan y en Inglaterra, por la Premier League, harán lo propio Tottenham frente al Manchester City. A continuación, eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Independiente vs Platense TNT SPORTS

19:15 Boca vs Central Córdoba TNT SPORTS

21:30 Atlético Tucumán vs Talleres ESPN Premium

21:30 Unión vs Instituto TNT SPORTS

21:30 Godoy Cruz vs Colón ESPN Premium

SERIE A

08:30 Spezia vs Napoli STAR +

11:00 Torino vs Udinese ESPN 2/ STAR +

14:00 Fiorentina vs Bologna STAR +

16:45 Inter vs Milan STAR + / ESPN

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 Clermont vs Monaco ESPN 2/ STAR +

11:00 Racing de Estrasburgo vs Montpellier

11:00 Ajaccio vs Nantes

11:00 Lorient vs Angers

11:00 Auxerre vs Reims

13:05 Brest vs Lens STAR +

16:45 Olympique de Marsella vs Niza STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Real Mallorca vs Real Madrid DIRECTV

12:15 Girona vs Valencia DIRECTV

14:30 Real Sociedad vs Real Valladolid ESPN 2/ STAR +

17:00 Barcelona vs Sevilla ESPN 2/ STAR +

PREMIER LEAGUE

11:00 Nottingham Forest vs Leeds United STAR + / ESPN

13:30 Tottenham vs Manchester City STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

11:30 Stuttgart vs Werder Bremen STAR +

13:30 Wolfsburgo vs Bayern Munich ESPN 3/ STAR +

PRIMERA NACIONAL

17:00 Almirante Brown vs San Telmo TYC SPORTS

MUNDIAL DE HOCKEY INDOOR MASCULINO

07:00 Irán vs Argentina

LIGA ACB

08:30 Barcelona vs Valencia Basket

14:30 Real Madrid vs Tenerife

PRIMERA C

17:00 Leandro N. Alem vs Sportivo Italiano