Residuos en la Ciudad: entre el reciclaje y los basurales

La recolección y disposición final de residuos en la Ciudad es centro de cuestionamientos de vecinos -principalmente de los barrios periféricos- y organizaciones ambientales.

Son insuficientes, según coinciden en las consultas que realizó este diario, pese a que se destinan “recursos importantes para un servicio deficiente que no alcanza a cubrir necesidades de higiene, se llega tarde en concientización y limpieza, dejando como saldo microbasurales”, apuntó una de las fuentes.

Por su parte, desde la empresa Esur, defienden las frecuencias del retiro domiciliario de los residuos -orgánicos o no-. Además, aseguran que las campañas de estímulo a la separación en origen, en el casco y en zonas urbanas, han tenido “un impacto positivo, se recicla más, hay más puntos verdes y una educación ecológica que ayuda a que esto vaya en aumento”.

La información del Municipio indica que entre los años 2018 y 2022 se materializó un incremento del 66 por ciento en el reciclaje de residuos, superando las 26.600 toneladas en el último año con el programa “Ciudad verde”.

En cuanto al servicio sobre el segmento orgánico, además del retiro casa por casa, tiene cerca de 700 contenedores en el casco urbano, con promesas de alcanzar las 1.500 unidades este año.

Sin embargo, distintas ONGs ambientalistas y vecinos de la Ciudad reclaman por la “poca frecuencia” en la recolección domiciliaria y en el “vaciamiento de los contenedores fuera del casco urbano generando mal olor y amontonamiento de animales y residuos en zonas descampadas”, a lo que suman, que las campañas de concientización y educación sobre la separación en origen “no se realizan de forma recurrente ni cuentan con el seguimiento necesario para una efectiva implementación”.

Desde la Fundación Biosfera, su presidente Horacio de Beláustegui, advierte sobre los efectos negativos que tiene una mala gestión de residuos en la salud. “Los microbasurales o depósitos de residuos en zonas urbanas son propicios al desarrollo de vectores que transmiten enfermedades; donde se deposita agua se desarrollan mosquitos o madrigueras de roedores y después tenemos enfermedades cómo el hantavirus”.

En cuanto a los puntos verdes, los datos oficiales aseguran que son más de veinte distribuidos en distintos barrios con programas para reutilizar aceite, aparatos electrónicos, pilas, toners, restos de poda y plásticos de un solo uso. De Beláustegui sostiene que “son pequeños respecto a la magnitud de la Ciudad y la falta de capacitación y de información hace que los vecinos cometan errores y a la hora de la separación diferenciada”.

En ese sentido, explica que “hay buenas campañas pero no pueden implementarse una vez por año: hay que seguirlas, monitorearlas, corregirlas y ampliarlas”.

FALTA DE CONTROLES

Desde la ONG Nuevo Ambiente, tanto su expresidente Marcelo Garófalo cómo el actual Maximiliano Heredia, coincidieron en señalar que la problemática de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) debe ser abordada de manera integral por las distintas jurisdicciones (provincia y municipio).

En ese sentido, se destacó que la ley 13.592, que rige la cuestión en Buenos Aires, no se cumple “acabadamente, como tampoco el Ministerio de Ambiente cumple el rol que la norma le otorga, resignando su papel rector a un simple observador de un manejo de los residuos descontrolado en todo el territorio bonaerense, que supone además escaso control sobre otros tipos de residuos como los pesados”.

En el orden regional, ven con preocupación que los municipios de la ribera no están trabajando con la debida atención la problemática. Berisso no dispone de ordenanzas ni un plan que dispongan la separación de residuos en origen y en Ensenada a pesar de tener norma específica tampoco se cumple, se sostiene. Garófalo agrega que “el caso no es mejor en La Plata. Hay una ordenanza, la 10.661 de basura cero, que no se cumple en su totalidad. Por ejemplo, tiene cómo prioridad la capacitación ciudadana vinculada con la gestión de RSU (residuos sólidos urbanos) pero en la realidad hay una carencia por parte del Municipio en la implementación de programas que contemplen estas cuestiones”.

“Cuando se aprobó esta ordenanza, en 2010 -se advierte desde Nuevo Ambiente-, las capacitaciones tuvieron muy buena recepción de la comunidad con un impacto directo en las toneladas de residuos que se generaron. Por ende, ponen el foco en la importancia de la educación ya que, si bien existen algunos progresos con la cantidad de residuos que se separan en origen, se está lejos de alcanzar los estándares acordes a la magnitud que tiene la capital de la Provincia”, indicó Garófalo.

También se cuestiona la falta de campañas de educación sobre la separación en origen

También apuntan desde Nuevo Ambiente “al elevado presupuesto que se destina rondando el 25 por ciento de los recursos municipales y se destinan al entierro de residuos en el complejo de la Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado). Eso se lleva a cabo aplicando una ley que obliga a todas las comunas a entregar los residuos al Ceamse”.

En ese sentido, desde la Ong expresaron los dirigentes consultados que “una buena planificación y gestión también es sinónimo de empleo verde que no se está teniendo en cuenta y es necesario trabajarlo cómo una política de Estado que trascienda las gestiones municipales y que se pueda minimizar casi en la totalidad”.

TESTIMONIOS

En los barrios advierten fallas con el los residuos y limpieza de los espacios públicos. Reconocen esquinas donde se depositan residuos que generan microbasurales con los que conviven todos los días.

EL DIA consultó en diferentes zonas sobre la situación. “Hay barrios en los que se encuentra colapsado el sistema de recolección. Por ejemplo, en 143 y 38 se llega a ver la esquina llena de basura y si das una vuelta saltan muchos casos así”, sostiene un residente de Villa Castells.

Mientras, vecinos de Villa Alba advierten que el camión recolector pasa “una vez por día y solo de lunes a viernes”. Una de las esquinas más comprometidas con la acumulación de residuos es la de 124 y 60. Contaron que en diferentes oportunidades llamaron reclamando limpieza y sin respuestas concretas se organizaron para mejorar el espacio público con mano propia.

Estos reclamos se replican en otros puntos de la Ciudad. Vecinos de El Mondongo explican que un contenedor en diagonal 73 y 120 “se rebalsa” y para que lo limpien tienen que llamar permanentemente a la Municipalidad. En un sector de Tolosa se advierte también de “una problemática de siempre donde ante el colapso del contenedor se acumulan las bolsas que no entran alrededor y los perros de la zona generan desmadres, olores nauseabundos y contaminación”.

En 14 y 531, un vecino advierte que “está relativamente limpio porque cuando pasan del municipio sacan lo de arriba, lo superficial pero abajo se generan capas de basura, tierra y plásticos que, lejos de contrarrestar la problemática, la agrava”.

Esur dice que los contenedores se retiran de lunes a sábado, con un rondín los domingos

En San Carlos denuncian una recolección más escueta, de tres veces por semana, y preocupación por la cantidad de quemas en terrenos baldíos y espacios públicos donde se acumula basura por “la falta de contenedores y lo espaciado” que se recolectan los residuos. Estos microbasurales incluso han tenido presencia de animales muertos, describe una vecina de la zona de 32 bis y 146: “Tenemos la canchita donde juegan los chicos que es un predio muy amplio, ocupando toda una manzana y no hay gestión de limpieza”.

Finalmente, en el sector fruti hortícola, puntualmente en las calles linderas a la ruta 36, que advierte una frecuencia de una o dos veces por semana y no ingresa el camión por estas calles. Un vecino explica que hay un contenedor cerca de la escuela N°49 pero ante la falta de frecuencia en la recolección, queda expuesto al vandalismo y en algunas oportunidades se produjeron incendios.

En cuanto a la separación de residuos hay consenso en las opiniones que tienen su epicentro en el casco urbano y que desconocen de puntos cercanos. Solo el vecino de Abasto manifestó tener un hábito más regular de separación de envases de vidrio y lata que recogen particulares cuando pasan por su casa.

FRECUENCIAS, SEGÚN ESUR

Desde Esur explican que la frecuencia en la recolección de residuos domiciliaria depende de la zona: en el casco urbano es diaria y en la periferia es de tres veces por semana, dependiendo el barrio pueden ser lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábados, según lo estipulado por la Municipalidad.

En cuanto a los contenedores (laterales y bilaterales) aseguran que tienen un retiro diario de lunes a sábados con un rondín los domingos para reforzar algunas zonas. Sin embargo, en lugares del Centro admiten que se encuentran con la problemática de contenedores llenos que la frecuencia diaria no llega a cubrir. Se debe, según explican al “uso que hacen algunos gastronómicos que deben contar con un servicio especial”.