Para Kicillof, “Cristina es la que mejor intención de voto tiene”

El gobernador Axel Kicillof expresó ayer que Cristina Kirchner es la dirigente política “que mejor intención de voto tiene”, pero subrayó que “dependerá de su voluntad” presentarse o no como candidata en las elecciones presidenciales de este año.

Las declaraciones del mandatario bonaerense llegaron en un contexto en el que el kirchnerismo diseña una serie de movimientos en busca de “romper la proscripción” de la vicepresidenta, condenada en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción en la causa Vialidad.

Como esa sentencia no está firme y será apelada, Cristina Kirchner podría ser candidata. Sin embargo, la vicepresidenta anticipó que no buscará fueros y que no estará en ninguna lista.

En ese contexto, el 24 de marzo se realizará un acto con motivo de recordarse el nuevo aniversario del golpe militar de 1976. Y allí el kirchnerismo prepara una gran puesta en escena y una suerte de operativo clamor.

Kicillof, al ser consultado sobre el tema, lanzó ayer una suerte de anticipo. “Me alcanzaron una encuesta nacional donde aparecían Cristina y muchos dirigentes del oficialismo y la oposición. Es, por lejos, la que mejor intención de voto tiene. Dependerá de la voluntad de ella. Armaron una causa sin una sola prueba, es parte del cronograma electoral que arregla los fallos”, manifestó el mandatario en declaraciones formuladas a una radio de Tandil.

La discusión en torno de la figura de Cristina también será planteada en la mesa nacional del Frente de Todos que acaba de convocar el presidente Alberto Fernández.

Consultado sobre la posibilidad de presentarse para reelegir en el cargo, Kicillof dijo que “queda mucho por hacer y yo tengo voluntad de hacerlo. Después veremos cuáles son las candidaturas”.

Afirmó también que “en Juntos por el Cambio hablan de mayo para definir candidaturas” y añadió que “en el Frente de Todos en la Provincia tenemos un trabajo muy coordinado”, por lo que estimó que “no habrá dificultades”.

En la entrevista, a la vez contó que cuando asumió en el cargo, en 2019, encontró “una provincia en ruinas”, analizó que el territorio “debería tener más recursos” y criticó el fallo de la Corte Suprema “que le da plata de las provincias a la Ciudad injustamente”.

“Dije en campaña que no sólo me iba a ocupar de las problemáticas del Conurbano, sino también de las del Interior. Y estamos con una gran cantidad de obras, avances en el plano educativo, salud y seguridad”, remarcó el mandatario.

Falencias

Indicó que cuando asumió había “problemas de endeudamiento de la provincia y graves falencias de infraestructura”, rememoró que el macrismo prometió “3.000 jardines, pero no hicieron nada de nada” y destacó que la ex gobernadora María Eugenia Vidal y sus ministros “no venían a gobernar a La Plata, sino que lo hacían desde la Ciudad” de Buenos Aires.

“Vidal usó al Banco Provincia de mesa de dinero. Nosotros lo usamos para desarrollar e impulsar la producción. El banco no sólo da créditos, sino ventajas y descuentos a quienes tienen Cuenta DNI”, describió y puso de relieve que las carteras de Producción y Desarrollo Agrario impulsan la industria y el agro, al tiempo en que otorgan 500 millones de pesos de garantías con el Fogaba, y llevan adelante “obras estructurales que también cambian la realidad a la gente: rutas, caminos, salud y educación”.

“Encontré una provincia en ruinas. Después hubo una pandemia y hay una guerra en el mundo”, continuó y aunque reconoció “no todo es atribuible al desastre de Vidal”, resaltó que “la provincia debería tener más recursos”.

En ese contexto, Kicillof cuestionó el fallo del máximo tribunal por el cual el Gobierno nacional debe pagarle al de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipable y la provincia perderá ingresos por unos 110.000 millones de pesos.

“En diciembre nos enteramos que un fallo de la Corte le da plata de las provincias a la Ciudad injustamente”, dijo el mandatario.

Kicillof, encabezó ayer el acto de entrega de 308 escrituras gratuitas en beneficio de familias de Tandil. Fue en el Teatro del Fuerte, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el intendente Miguel Ángel Lunghi; y el diputado nacional Rogelio Iparraguirre.