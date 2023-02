Una banda que mete miedo: los vecinos de La Loma, a la buena de Dios

Con pocas horas de diferencia y con una metodología bien estudiada y mejor aplicada, un grupo de cuatro delincuentes fuertemente armado asaltó a dos familias del barrio La Loma, que viven a 12 cuadras de distancia.

Ambos casos de inseguridad ocurrieron en la madrugada de ayer.

La Policía informó que primero dieron el golpe en una vivienda de 21 entre 39 y 40, para un rato más tarde hacer lo propio en otra de 46 entre 26 y 27.

Voceros oficiales indicaron, además, que la banda dejó su sello de violencia en ambos domicilios, donde golpearon despiadadamente a varias de las víctimas, aunque también, se aseguró, se alzaron con bastante dinero en efectivo y diversos objetos de valor.

Algunos testigos señalaron que los ladrones se movilizaban en un auto. Y permanecen prófugos, siendo intensamente buscados por policías de la jurisdicción.

“FUERON 15 MINUTOS TREMENDOS”

Daniel (30) habita una casa de la cuadra de 21 entre 39 y 40 desde hace seis meses.

Según le contó a EL DIA en la puerta de esa propiedad, en las primeras horas de ayer dormía allí junto a su novia, un hermano y un amigo, en tres habitaciones de la casa, cuando los cuatro vieron bruscamente interrumpido su descanso.

“Fue entre las 3.30 y las 4 de la mañana que los delincuentes nos despertaron, nos dijeron que se trataba de un asalto y comenzaron a pedir insistentemente que les diéramos dinero y otras cosas de valor”, reflejó.

Momentos antes, señaló, la banda consiguió ingresar a ese domicilio “por la ventana del frente, después de romper la persiana”, precisó Daniel.

Recordó que los intrusos les exigieron “que entreguemos plata, celulares, computadoras y toda otra cosa que fuera de valor”.

Para desgracia de las víctimas, los delincuentes respaldaron su reclamo de manera por demás violenta.

En tal sentido, Daniel reveló que “salvo a mi novia, los demás sufrimos fuerte culatazos en la cabeza, que nos dejaron sangrando”.

Por eso, comentó, una vez que la banda se dio a la fuga con lo sustraído en esa finca, “los tres fuimos al hospital Rossi, donde en el caso de mi hermano y de mi amigo, les tuvieron que dar algunos puntos de sutura”.

“A mí me pegaron cuatro culatazos en la cabeza, pero por suerte no me lastimaron. Sólo me provocaron un fuerte dolor”, consignó.

El joven, a su vez, estimó que el atraco en su domicilio resultó interminable: “Fueron 15 minutos tremendos”, resumió.

“Es que además de los culatazos que recibimos y del robo, amenazaron con matarnos a los cuatro”, refirió con gesto que denotaba el duro trance que afrontó junto a los suyos.

Paralelamente, calculó que los integrantes de esta banda “deben tener entre 20 y 26 años”.

Consultado sobre lo robado en la ocasión, Daniel detalló que “se llevaron dinero (sostuvo que desconocía el monto) y tres computadoras”.

“También nos sacaron nuestros celulares, pero cuando creíamos que se los iban a llevar, al final los dejaron”, añadió.

OTRA FAMILIA DAMNIFICADA

Lejos de conformarse, la banda luego replicó su accionar en una vivienda de 46 entre 26 y 27. Allí sus dueños admitieron ante EL DIA que, además de robarles, los delincuentes “nos dieron culatazos”.

Sin embargo, el miedo que sembró la banda resultó determinante para que los damnificados desistieran de brindar detalles de tan tremenda experiencia.