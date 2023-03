Más pibes en Gimnasia: Matías Bazzi por el lesionado Melluso, el cambio de Chirola

Matías Bazzi en lugar del lesionado Matías Melluso se perfila como la única modificación del equipo de Sebastián Romero para jugar el próximo sábado a las 17 en el estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo.

De todos modos, el DT albiazul no descartó la presencia de Melluso, quien sufrió frente a Colón una distensión en el isquiotibial derecho. “A Mellu lo estamos esperando y evaluando hasta la última práctica ya que tiene la posibilidad de probar y ver cómo reacciona. Lo vamos a esperar para ver si puede jugar”.

De todas maneras, todo indica que el lateral izquierdo titular no será de la partida y estará al límite para poder jugar el clásico del 19. Chirola no confirmó el potencial reemplazante. “Puede ser Matías Bazzi, también Rodrigo Gallo pero en principio queremos esperarlo a Mellu, como reacciona a la exigencia del entrenamiento. Esperemos que llegue así podemos contar con él”, sostuvo el entrenador.

Además, el entrenador descartó una influencia del clásico de la próxima fecha en la decisión final sobre Melluso. “Tiene que estar bien y al cien por cien para poder jugar, por eso pensamos en San Lorenzo, que va a ser una exigencia muy grande. Tiene que estar totalmente recuperado y sentirse bien para poder hacerlo”, explicó Chirola.

En cuanto al sistema táctico y a los nombres para visitar a San Lorenzo, Chirola señaló que están “contentos, conformes con la actuación de Bautista Barros Schelotto, también de Guillermo Enrique. Veremos en la práctica si seguimos de la misma manera”, con lo cual es posible que la idea sea la misma del partido frente a Colón y solamente el cuerpo técnico disponga la variante obligada en el lateral izquierdo.

De esta manera, la probable formación mens sana sería: Tomás Durso; Bautista Barros Schelotto, Leonardo Morales, Felipe Sánchez, Matías Bazzi; Maximiliano Comba, Ignacio Miramón, Alan Lescano; Guillermo Enrique, Cristian Tarragona y Benjamín Domínguez. De todos modos, podrían existir matices posicionales que no permitan ver un marcado 4-3-3 como el de la fecha pasada frente al Sabalero. “Tenemos muchos jugadores en el medio que en el partido pasado rindieron en muy buena forma”, dijo Chirola, quien prácticamente descartó la chance de fortalecer un poco más la mitad de la cancha con un acompañante para Miramón.

“San Lorenzo se cierra bien cuando no tiene la pelota. La idea nuestra es tenerla y poder aprovechar los espacios”

Sebastián Romero,

DT de Gimnasia

Romero se refirió a las características del equipo de Rubén Darío Insúa, uno de los líderes de la Liga Profesional y a su idea a desarrollar en el Nuevo Gasómetro: “Es un equipo duro, difícil, que se cierra bien cuando no tiene la pelota. Lo está demostrando en el campeonato. La idea nuestra es tratar de tenerla y tener paciencia para poder lastimarlos”. Además, se refirió a las dimensiones del campo de juego (“un escenario muy lindo para poder jugar y llevarnos los tres puntos”) y especificó algunas cuestiones del partido que imagina, con alguna obligación mayor para el local y puntos débiles que su equipo debe aprovechar. “Trabajamos bien donde podemos lastimarlo y hacerle daño, pero sabemos que nos vamos a encontrar con un equipo que es difícil. Seguramente de local van a querer arriesgar y salir un poco más porque es natural, ahí es donde a nosotros nos van a aparecer espacios y tenemos que aprovecharlos”, manifestó el técnico tripero.

Por otro lado, explicó sus sensaciones ante los pocos goles del equipo luego de un partido con muchas llegadas como el anterior. “No me preocupa sino que me da bronca y bueno sabemos que hay que tener paciencia que ya van a entrar las pelotas, esperemos que entren el próximo sábado. Lo más importante es que se genera y hay momentos de buen juego, donde el equipo lleva el peso del partido. Esas son las cosas que más me importan. Cuando se puede definir mejor va a aparecer el gol”, explicó.

Chirola también tuvo conceptos elogiosos para Benjamín Domínguez y Alan Lescano, de buenos ingresos al equipo. “De Benjamín yo vengo hablando prácticamente siempre, ya saben lo que pienso. No solamente a mí, nos alegró a todos el rendimiento que tuvo. Bienvenido sea, es buenísimo para el equipo. Y el Pipa no me sorprende, lo conozco y ese rendimiento que tuvo lo hizo siempre cuando lo tuve en reserva. En la pretemporada no estaba como yo quería y hubiera sido malo de mi parte insistir. Lo pudo demostrar en primera y lo tiene que seguir haciendo porque las condiciones las tiene”, cerró Chirola.