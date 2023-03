VIDEO. Sin agua por obras en un amplio sector de La Plata: vecinos de City Bell protestan en Absa

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta rojo en La Plata por las altas temperaturas. En ese contexto habrá vecinos que se quedarán sin agua por obras de Absa, que se suman a los que padecen la problemática de manera crónica en nuestra ciudad. Por caso esta mañana en City Bell se congregaron más de 30 usuarios para protestar en las oficinas de la prestataria.

En este caso, la empresa informó que durante la jornada de hoy se realizarán tareas de reparación en calle 50 entre 117 y 118. "Se trata de la reparación de una cañería de 800 milímetros en la salida de la Estación Elevadora de Agua Bosque". En ese sentido se supo que podría verse afectado el suministro con baja presión en la zona comprendida de 44 a 60, y desde 1 hasta 13.

Es así que se solicita extremar el cuidado del agua disponible. "Para ello es necesario evitar usos no prioritarios del agua: lavado de vehículos y veredas, riego diurno, uso recreativo; y a la vez reservar su uso para instancias de hidratación y quehaceres domésticos esenciales", indicaron.

En City Bell

Según le contaron los vecinos a este diario, más de 30 personas se congregaban esta mañana en las puertas de las oficinas de Absa ya que "estamos hartos de la falta de agua. Hace un calor impresionante y no se puede vivir sin este servicio esencial".

Los usuarios se autoconvocaron en el local de 472 entre 19 y 20 en busca de explicaciones por parte de las autoridades. "Es un problema crónico, no es de ahora. Si no invierten no vamos a tener agua", precisaron los manifestantes. "Nos vamos a quedar acá hasta que nos den una respuesta", agregaron.

Lo cierto es que la zona norte es una de las más castigadas por la falta del suministro.