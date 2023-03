San Carlos: robaron en la casa de un vecino solidario

El calor, la falta de energía eléctrica, una puerta que estaba abierta y la inseguridad de todos los días. Esos factores todos juntos, o al menos algunos de ellos, se conjugaron ayer para un golpe muy doloroso.

Ocurrió en una vivienda del barrio San Carlos, propiedad de Pablo Pérez, que es titular de la ONG “La Plata Solidaria”.

Fue en la calle 34 entre 134 y 135, donde, previo saltar un portón, un delincuente aprovechó que una puerta estaba abierta para ingresar armado al domicilio y sorprender a las dos hijas del dirigente. Las chicas tienen 13 y 18 años.

Según posteó Pérez, “se llevaron todo. Mis hijas estaban solas. A las 7 de la tarde. Ellas no sufrieron ‘más’ que la conmoción del momento. Me rindo. Me ganaron. Es el fin de algo que pensé que podía cambiar. Me ganaron”.

Como se sabe, desde la entidad que conduce, este vecino caracterizado de la Ciudad ha encabezado infinidad de campañas y colectas para ayudar a familias sin recursos. También ideó movidas contra las adicciones.

En 1997, durante un asalto callejero, delincuentes mataron a tiros a su padre, pero nunca pidió venganza.

Sí educación y prevención.

Se supo que el asaltante llegó a llamarlo por teléfono para exigirle dinero. “Me subí a la camioneta y creo que pasé mil semáforos en rojo. No sé cómo llegue. Solo pensaba en mis hijas”.

Con algo de plata, televisores y celulares, el ladrón huyó con un cómplice en un Bora. Los buscan.