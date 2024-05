Marcos Angeleri: "Tenemos hambre de gloria y eso es algo primordial para que los resultados se terminen dando"

Es el actual secretario técnico del fútbol profesional de Estudiantes y, por ese rol, está permanentemente en contacto con el plantel y con el cuerpo técnico que encabeza Eduardo Domínguez. Dicho de otra manera, tiene bajo su responsabilidad que la comunicación entre la Comisión Directiva, los jugadores y el DT sea fluida.

Luego de la obtención de la Copa de la Liga en Santiago del estero, fue convocado por "El Equipo Deportivo", en La Redonda 100.3, para una charla extensa y con diversidad de temas relacionados al nuevo logro.

"El resultado obtenido es la clara muestra del trabajo, del esfuerzo realizado y de las decisiones acertadas que hemos tomado. La valoración más grande se la llevan los jugadores y el cuerpo técnico, que son quienes llevan todo esto adelante, pero detrás de ellos hay una gestión, hay gente que toma decisiones para poner a los actores indicados en el lugar indicado. Es una construcción de decisiones", comenzó diciendo el ex jugador albirrojo y actual dirigente.

Al analizar su aporte personal, su participación en la construcción del logro, Angeleri sostuvo: "La primera responsabilidad que me asignaron cuando me nombraron en el cargo fue identificar cuál era el director técnico indicado para Estudiantes y a partir de allí la conformación del plantel. No trabajé de manera aislada. Me gusta hacerlo en equipo y consensuar las decisiones. Y en ese plano me encontré con un equipo que me respaldó y confió en mi ojo, en mi análisis y que me ayudó a tomar las decisiones que tuve que tomar".

Respecto de la elección de Eduardo Domínguez para conducir al plantel profesional de fútbol, destacó que "en él vi un perfil que iba a encajar con el club. Más allá del análisis que hicimos sobre su juego, viendo los equipos en los que él dirigió, tuve la posibilidad de conocerlo como persona y eso fue lo que me terminó de convencer".

En otro orden, coincidió con el volante Enzo Pérez, quien tras la coronación ante Vélez afirmó que Estudiantes salió campeón porque tuvo hambre de gloria. "Sin dudas que pasa por ahí", señaló Angeleri. "Y además, como ya dije, somos muchos actores en esta cuestión, no solamente los jugadores y el cuerpo técnico. Todos los que estamos detrás también tenemos hambre de gloria y nos involucramos, tratamos de transmitirlo y de ponerlo arriba de la mesa como algo primordial para que los resultados se terminen dando. Sin eso, conseguir un objetivo se puede llegar a dificultar mucho".

La entrevista completa, en el audio adjunto: