Infraestructura y servicios ponen en riesgo las clases

El comienzo de clases 2023 está afectado por los problemas con la falta de ventiladores, los cortes de luz y la carencia de agua. En algunos casos, los más extremos, ni siquiera pudieron comenzar con las actividades escolares presenciales. En otros pierden horas, o jornadas completas, por inconvenientes de infraestructura. Sentadas, piquetes de mochilas y otros reclamos públicos, forman parte de una amplia gama de inconvenientes, tanto en escuelas públicas como en colegios privados.

El calor sofocante expuso distintas fallas que tienen las escuelas. Los estudiantes de la Secundaria 27, de 17 y 35, reclamaron ayer la suspensión de clases por falta de elementos para combatir la ola de calor. Ante la posibilidad de realizar una sentada en la calle, las autoridades del establecimiento resolvieron el cese de la actividad escolar en la jornada del martes.

Como ocurrió el lunes, ayer hubo otra sentada en la escuela “La Legión”, de 13 y 60. Pidieron ventiladores nuevamente ante la falta de respuestas del consejo escolar. En el colegio se registraron casos de alumnas descompuestas ante el agobio de las temperaturas y la ausencia de equipos de ventilación. Y destacan que quienes “sí tienen ventiladores son los directivos y preceptores de la escuela”. Otro dato que resaltan es que varios salones ni siquiera tienen enchufes para conectar los ventiladores.

Ayer, en la Escuela Italiana de 44 entre 17 y 18 -donde el lunes cortaron la actividad escolar al mediodía por un corte de energía- pudieron llevar a cabo las clases con un grupo electrógeno que instaló Edelap en la zona. Integrantes de la comunidad educativa remarcaron que “es probable que no pueda completarse la jornada porque nos avisaron que de un momento a otro realizarían las tareas para hacer tareas dereparación definitiva ”.

Por su parte, desde la agrupación Suteba Multicolor remarcaron que “en muchas escuelas no hay ventiladores ni aire acondicionado, no hay agua, los salones son pequeños para contener una matrícula enorme, no hay ventilación cruzada, las instalaciones de luz son deficitarias, los patios son pequeños porque los edificios se comparten entre primarias y secundarias y no hay espacios de sombra, faltan insumos y materiales”.

“Frente a esto muchas escuelas decidieron suspender las actividades, reducir la jornada y realizar abrazos, pero al día de hoy no tenemos respuestas”, añadieron desde la agrupación sindical. Hoy a las 10 realizarán una marcha a 50 entre 12 y 13 para exponer todos los reclamos.

En tanto, hoy se movilizarán también en la Escuela Primaria 8, de diagonal 74 y 57, donde la comunidad educativa expresó su “gran preocupación por las condiciones edilicias que presenta la institución. Hablamos de una escuela centenaria con casi nulo mantenimiento, por ejemplo sin pintura en su fachada ni en el interior, las persianas no funcionan, y sobre todo ante estas altísimas temperaturas no se cuenta con ventiladores funcionando, así como tampoco se han limpiado los tanques para acceder a agua potable. Por otro lado, la escuela cuenta con una donación de equipos de aire acondicionado que se encuentran abandonados sin poder ser instalados porque Consejo Escolar no autoriza desde hace años su instalación”. Programan dos protestas: a las 7,40 y a las 12.45.

En tanto, ayer hubo una protesta en el Albert Thomas, con una sentada para reclamar por problemas edilicios , servicios y limpieza que ponen en jaque el ciclo lectivo 2023.

No sólo hay problemas en las escuelas. Ayer suspendieron las actividades en la facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, donde dieron asueto por falta de agua y luz, en medio de la ola de calor agobiante.

MEDIDAS EN COLEGIOS PRIVADOS

En tanto, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) elaboró un listado de herramientas pedagógicas y logísticas como forma de mitigar los efectos de la ola de calor.

Entre las medidas que se sugieren se incluye la rotación de los espacios para los estudiantes dentro de la escuela hacia lugares con mayor ventilación, al aire libre o en la sombra; uso de prendas livianas del uniforme hasta tanto pase la ola de calor, permitiendo ir con short escolar en lugar del pantalón largo, por ejemplo; refrescarse en los recreos y flexibilizar los tiempos de hidratación en el aula; proveer jarras con agua fría o dispensers, para abastecer a lo largo de la jornada.

En las clases de Educación Física, realizar actividades teóricas; y en aquellos establecimientos donde la asignatura se dicte mayoritariamente en sectores techados y ventilados, realizar actividad de baja intensidad, se propone. Resaltan que la suspensión de clases por cuestiones climáticas está prevista en el Reglamento General de Escuelas y es una decisión institucional y excepcional, en caso de que las condiciones lo ameriten.

Para hoy programan distintas protestas por problemas en diferentes escuelas de la Ciudad