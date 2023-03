Alberto Fernández habló de su hernia de disco: "No es nada grave, aunque doloroso"

El presidente Alberto Fernández fue sometido a estudios anoche en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires con motivo de un "dolor lumbar agudo" y se determinó la presencia de "una hernia de disco lumbar", informó la Unidad Médica Presidencial. En ese sentido, el mandatario habló por primera vez desde que se conoció la noticia y dijo que su padecimiento "no es nada grave" aunque aclaró que sí es "doloroso".

Además resaltó que "este viernes me infiltran y se acaba el problema" y que se encuentra "bien" ya que no es "nada importante". En diálogo con el diario Clarín y el canal de noticias TN, Fernández contó que "me hicieron los estudios y el viernes me infiltran en el disco que está apretando el nervio. Esa es la hernia de la que hablan. Estuve muy dolorido el lunes y esta mañana (por ayer)".

Para cerrar, el Presidente -que dejó el sanatorio porteño junto a su pareja Fabiola Yañez- manifestó que "ya estoy con menos dolor y el viernes estaré listo. Todo es ambulatorio. Nada grave. Aunque doloroso".

El parte oficial de anoche, firmado por el médico Federico Saavedra, indicaba que "el Presidente presenta un cuadro de dolor lumbar agudo, motivo por el cual se realizarán los estudios correspondientes con el fin de poder administrarle un tratamiento específico. Se mantendrá informada a la opinión pública". Más tarde, en un nuevo comunicado, se informó que al mandatario "le realizaron los estudios correspondientes, evidenciándose una hernia de disco lumbar, por tal motivo se realizará un bloqueo radicular programada en 48/72 horas". Además, se indicó "reposo y adecuar sus actividades en la Residencia presidencial de Olivos".

Cabe recordar que el último episodio de salud del mandatario había sido en noviembre del año pasado en Bali, Indonesia, donde debió ser atendido por una gastritis erosiva con signos de sangrado, ante lo cual el canciller Santiago Cafiero fue el encargado de reemplazarlo en la cumbre de líderes del G20.

Fernández fue trasladado entonces al Sanglah General Hospital de Bali, acompañado por el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin; el doctor argentino Manuel Estigarribia, de la Unidad Médica Presidencial; y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Prensa y Comunicación, Gabriela Cerruti. En ese centro asistencial le realizaron análisis de sangre y una endoscopia, que determinó el cuadro de gastritis, indicaron por entonces fuentes de Presidencia.

Sin embargo, una vez recuperado, Fernández retomó la actividad en ese país y mantuvo una reunión bilateral pautada con su par chino, Xi Jinping, antes de emprender el regreso a Argentina.