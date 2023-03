Del Potro: "Messi y el equipo me pusieron a entrenar"

El ex tenista argentino Juan Martín Del Potro había prometido en la previa a Qatar 2022 que si el Seleccionado nacional se consagraba campeón mundial, intentaría disputar el próximo US Open. Ahora, reconoció que buscará cumplirla.

"Si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora (Lionel) Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho", expresó el tandilense en el sitio Tennis News.

La última vez que se lo vio al campeón de la Copa Davis en un court fue en febrero del año pasado, cuando perdió en dos sets contra Federico Delbonis, en el Argentina Open, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Ovacionado por todos los presentes, Del Potro se despidió de la actividad profesional tras una series de lesiones y operaciones en ambas rodillas que lo tuvieron a maltraer durante varios años de su carrera.

Pese a que creía que su paso por una cancha de tenis era una cuestión ya cerrada, Delpo ahora aseguró que volverá a entrenar, luego de la conquista de Argentina en el Mundial Qatar 2022.

El objetivo será estar presente en el US Open, Grand Slam que ganó en 2009 en una final recordada ante el suizo Roger Federer.

Además de la Davis, otra de las consagraciones del argentino cuando representó al país fueron las medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y de bronce en Londres 2012.

La mejor posición que alcanzó en el ranking ATP fue el 3º puesto, en agosto de 2018. "Lo único que me faltó fue ser número uno del mundo. Siempre fue un sueño y siempre trabajé para lograr ser el mejor, pero también estoy muy orgulloso de mi carrera", reconoció.