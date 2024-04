Advierten que en la Región no será obligatoria la receta electrónica

La receta electrónica obligatoria no tendrá vigencia en la provincia de Buenos Aires desde julio, según anticiparon en el Colegio de Farmacéuticos de La Plata, donde las autoridades indicaron que el “gobierno bonaerense no ha delegado en el gobierno nacional la facultad de legislar sobre la salud”.

La nueva normativa establece la obligatoriedad del uso de la receta electrónica en todo el país y dejar de lado las recetas de papel. “Ya conviven los dos sistemas en la Ciudad, el digital y el de papel, lo que permite sostener la dispensa de medicamentos en caso de que haya cortes de Internet, de energía eléctrica o ante un hackeo del sistema”, dijo Agustín Kostiria, presidente del colegio de Farmacéuticos de La Plata.

Según el dirigente profesional, “la nueva normativa, además, incluye algunos aspectos que avasallan la incumbencia profesional, como el registro de sustitución. Por ejemplo, si hay que cambiar la marca del producto recetado, hay que avisarle al médico antes de llevar a cabo esa medida, situación que hoy se realiza con naturalidad y consentimiento del paciente para acelerar la gestión en la venta del medicamento que tiene las mismas drogas y efectos, pero es de otra marca”.

El titular del colegio de farmacéuticos de La Plata también planteó que la legislación que tendrá lugar en julio “facilitaría el comercio electrónico con el consiguiente riesgo de la salud pública”.

Asesores letrados del colegio profesional están evaluando el impacto de la norma porque puede favorecer el tráfico interjurisdiccional con la venta online, indicaron en la entidad profesional.

Kostiria sostuvo también que “hay un problema que tiene la exclusividad de la factura electrónica. Si hay cortes de Internet, cortes de luz, fenómenos climáticos, hackeos, no hay modo de hacer la dispensa del medicamento porque no podés acceder a las plataformas digitales. Con el actual esquema, en el que conviven los dos sistemas no habría inconvenientes para ejecutar la dispensa en todo momento”.

El año pasado hubo un ataque informático a las plataformas farmacéuticas que afectaron durante varios días a la dispensa de medicamentos.

CONVIVENCIA

Hasta el 1 de julio, está garantizada la convivencia de las órdenes médicas en formato papel y digital, por lo que ambas serán válidas. Según la cartera sanitaria nacional, la receta electrónica será obligatoria pero podrá convivir con el formato papel”.

“La nueva norma genera el marco de la obligatoriedad, a través de una estrategia que es integral y evolutiva. Se trabaja con ese horizonte, integrando las plataformas ya existentes”, agregaron en el ministerio de Salud nacional. Ahora, muchos médicos y centros de salud aún no tienen posibilidad de prescripción electrónica.

Quienes impulsan la receta electrónica señalan que mejora la trazabilidad del sistema de expendio de fármacos y tratamientos médicos, desde la identificación del profesional de la salud que prescribe hasta el seguimiento y control de la adherencia de los pacientes.

La receta electrónica será válida para la venta de medicamentos en farmacias y la prescripción de estudios y tratamientos médicos. Remarcan que no se trata de un nuevo sistema que elimina las plataformas digitales que ya funcionan en el sistema de salud, sino que busca ampliarlas y estandarizarlas.