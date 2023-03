Se va develando el misterio clásico: estos son los equipos que probaron hoy Chirola y Domínguez

Este domingo, la ciudad se volverá a paralizar con una nueva edición del clásico platense. Para ello, Sebastián Romero (técnico de Gimnasia) y Eduardo Domínguez (flamante DT de Estudiantes), preparan sus equipos y aprovechan las últimas prácticas al máximo.

El Lobo viene de caer goleado ante San Lorenzo, el pasado sábado, y por eso "Chirola" introducirá algunos cambios. Uno de ellos será obligado, por la expulsión a Guillermo Enrique. En su lugar, podría estar Franco Soldano, quien se recuperó de una pequeña molestia y ya estuvo durante toda la semana a las órdenes del técnico.

Pero no sería la única variante. Matías Melluso está OK para volver y tomaría su lugar por el sector izquierdo en el lugar de Matías Bazzi, que no tuvo un buen partido ante el "Ciclón". A su vez, Maximiliano Comba se tiraría por la derecha y por izquierda estaría Benjamín Domínguez.

Por lo tanto, el once del tripero podría ser con: Durso: Barros Schelotto, Morales, Sánchez, Melluso; Comba, Miramón, Lescano, Domínguez; Soldano y Tarragona.

En cuánto a la actualidad pincharrata, Domínguez comenzó con el pie derecho en su debut ante Huracán (fue 2 a 1) y este viernes volvió a probar el mismo equipo que justamente derrotó al "Globo", sin demasiadas sorpresas.

Una de las dudas era si finalmente Fernando Zuqui podía meterse en lugar de Benjamín Rollheiser o Pablo Piatti, pero al parecer eso no sucederá, al menos hasta la práctica realizada esta mañana.

Tras las evaluaciones pertinentes durante esta semana, el ex DT campeón con Colón de Santa Fe, pondría en cancha el siguiente equipo: Andújar; Godoy, Lollo, J. Rodríguez, Romero, Más; Piatti, Ascacibar, Sosa; Rollheiser y Boselli.

Los equipos se darán a conocer seguramente minutos antes del encuentro, como habitualmente lo hacen fecha a fecha los entrenadores.