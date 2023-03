¿Magia negra en la Selección? Acusan al "Papu" Gómez de querer perjudicar a un compañero

Alejandro "Papu" Gómez fue noticia en las últimas horas (Vea: https://www.eldia.com/nota/2023-3-17-18-0-0-fuerte-mensaje-del-papu-gomez-confirmando-que-no-viene-a-los-amistosos-de-argentina-deportes). El volante campeón del mundo con Argentina, no estará presentes en los amistosos que tendrá el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

A raíz de eso, varias fueron las preguntas que se hicieron los usuarios de las redes sociales tras su publicación, donde habla de una "lesión".

Pero al parecer la cosa no quedó ahí. Un ex periodista de ESPN, Gonzalo Cardozo, contó que podría haber "magia negra" por parte del ex Arsenal y San Lorenzo: "Un futbolista del grupo chico, de la selfie en el fondo del micro (Messi, De Paul, Di María, Paredes y Otamendi), se enteró después del partido con Países Bajos que, en la previa al Mundial, Papu Gómez hizo algo que tiene que ver con las energías, y no positivas".

En esta misma línea, continuó: "Recordarán la lesión de Lo Celso... Cuando se enteraron de esto, le hicieron la cruz".

Si bien nadie se pronunció con respecto a este tema, la repercusión del mismo surgió rápidamente efecto en las redes, viralizándose. ¿Qué dirá el "Papu" ante esta acusación?.