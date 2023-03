Fer Dente: “Todo lo que sea riesgoso me parece divertidísimo”

Hay un mecanismo fisiológico que a Fernando Dente se le activa cada vez que está a punto de tomar una decisión con respecto a un proyecto: “si la panza me hace ruido yo ya sé que estoy adentro”, cuenta, en diálogo con EL DIA. Y cuando lo convocaron para hacerse cargo de la conducción de un late night show en el prime time de América TV, la panza le sonó con fuerza. Así, desde el lunes a las 22, el actor se pondrá al frente de “Noche al Dente”, un proyecto desafiante y que lo tiene absolutamente entusiasmado.

“Todo lo que sea riesgoso me parece divertidísimo”, confiesa el joven referente de las comedias musicales, seducido por esta oportunidad que lo tendrá en el horario más codiciado de la televisión de aire y en un canal que, el mes pasado, se posicionó en el tercer lugar de las señales más vistas.

El programa, que se emitirá de lunes a viernes, saldrá en vivo al término de “LAM” y con una enorme estructura detrás que incluirá “una banda en vivo hermosa, una escenografía espectacular y un equipo de producción que trabaja sin parar”, algo por lo que no puede sentirse más que orgulloso.

“Cada vez que estoy por estrenar una obra, me gusta sentir orgullo por el espectáculo que estoy por hacer porque es la única manera de captar y atraer la energía de la gente para que compre una entrada y venga; y ahora en el caso de la tele espero que la gente elija acompañarnos”, comparte sus expectativas frente al inminente debut.

Define su propuesta como “un resumen energético del día, positivo y para adelante” en donde lo que primará será la buena onda. Habrá invitados, mucha música y mucho humor, un recurso al que está acostumbrado a abordar en el teatro pero con el que ahora se medirá desde otro costado.

“Yo me llevo bien con la comedia, ahora falta que la gente se ría”, bromea Dente, que asumirá este reto buscando no repetir fórmulas importadas. “Para mí es construir un lenguaje propio, que se adapte a un timing y a una energía y un ritmo”, admite el actor, que tendrá detrás de sus guiones a un equipo comandado por Romi Scarola y José Luis Mesa, aunque también se animará a probar materiales propios.

“Noche al Dente” marcará su regreso a la conducción tras una lejana experiencia en el cable a cargo de un envío musical (condujo “Los 15 mejores” por Quiero Música en Mi Idioma), y otro proyecto menor. “Dejé de conducir porque tenía miedo que me dejaran de llamar para actuar, pero ahora tengo otros miedos”, dice entre risas el actor que está encantado con retomar este rol.

Profundo admirador del talento de Jorge Guinzburg, “por su humor, su capacidad y sus lecturas”, a Dente también le seducen los estilos de animación de Marcelo Tinelli, Ángel de Brito, Flor de la V y Nico Repetto. “Creo que es mucho más detectable un mal conductor que un mal actor, así que estoy al horno”, bromea.

El lunes, cuando el envío salga al aire por primera vez, será una noche caliente para la tevé de aire, en tanto Telefé estrenará su tanque “MasterChef” con Wanda Nara al frente, y El Trece no se la hará fácil y pondrá toda su carne al asador para darle batalla. “Como nunca lo viví, todo lo que te diga va a ser como un verso (risas), capaz me vuelva un adicto o capaz no me importe nada. Pero intuyo, por lo poco que me conozco, que voy a tratar de relajarme”, admite Dente, convencido de que “esas cosas se destraban o avanzan cuando uno pone más energía en la calidad de lo que estás haciendo”.

De todos modos, deja en claro que lo que sí quiere es que al programa le vaya bien pero más allá de la audiencia. “Quiero que a la gente le guste y que se vuelva un espacio hermoso para las diez de la noche, después del día de cada uno, que sea un espacio al que los invitados quieran venir y que me consideren un buen anfitrión”, confiesa.

Primeras figuras del teatro, de la música, de la farándula, del periodismo y del deporte serán algunas de las estrellas invitadas para sus primeros programas, a quienes les promete diversión y nada de golpes bajos.

“Más allá de que yo arme un personaje, que puede tener humor o puede ser más ácido, sigo siendo yo, y yo nunca voy a hacer sentir incómodo a alguien. Para incomodar hay un montón de programas que están buenísimos, que todos los vemos y está bárbaro, pero también está bueno tener otra parte, como el yin y el yang”, advierte.

Este año será intenso para Dente. Mientras continúa al frente de la escuela que dirige junto a Ricky Pashkus (Instituto Argentino Musical), en julio tendrá el esperado estreno de “Heathers” en el Ópera, con el que debutará en el rol de director. El musical llega en el marco de una gran expectativa con la mitad de las funciones que están a la venta ya agotadas.

